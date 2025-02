Adiós a las pulsera cashless de los festivales EDC, Vive Latino, Corona Capital y Flow Fest

La pulsera cashless tuvo sus primeras apariciones en los festivales de música al ser presentadas por los organizadores como una forma segura para evitar llevar dinero en efectivo o tarjetas de crédito para recargar dinero en el chip integrado a las pulseras para poder comprar dentro del evento al solo presentar la pulsera a una terminal.

Durante el Corona Capital 2018 que encabezó Nine Inch Nails y The Chemical Brothers surgieron las primeras pulseras cashless donde los asistentes tuvieron que hacer fila en los stands especiales para poder recargar el dispositivo que funciona con un lector de códigos QR que los vendedores de los diversos productos ofertados llevan consigo.

Posteriormente el uso de las pulseras cashless se extendió a otros eventos como en la Fórmula 1 o la Serie Nascar, donde los asistentes adquirían su dispositivo de tecnología portátil de forma gratuita para que le colocaran dinero, el cual tenían que calcular en caso de que no quisieran realizar el trámite de reembolso si es que no usaban todo el monto cargado en su pulsera.

Sin embargo, desde hace una semana la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que irían tras el sistema cashless ya que existieron notificaciones de usuarios que indicaron que para hacer uso de la pulsera cashless hubo eventos donde cobraron por él e incluso cobraban una comisión por el reembolso.

“PROFECO”:

Porque Iván Escalante señaló que llegaron a un acuerdo con Ocesa para eliminar la venta de las pulseras cashless y el cobro de comisión por precarga ni retorno de dinero en eventos como el EDC, Vive Latino, Corona Capital y Flow Fest. pic.twitter.com/0yOAxCGomU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 24, 2025

Ya no se venderán pulseras cashless en el EDC, Vive Latino, Corona Capital y más

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz confirmó que durante el desarrollo de los festivales y eventos musicales ya no se venderá la pulsera cashless.

El procurador de la Profeco indicó que revisaron la operación de los eventos organizados por Ocesa y confirmaron que el banco que gestiona el sistema cashless en dichos espectáculos solo es uno de los patrocinadores del sistema.

“No deben cobrarte para ejercer su derecho al consumo”: Titular de la Profeco sobre la pulsera cashless.

En ese sentido, el procurador Escalante Ruiz informó: “Revisamos que el banco que le da la marca a este sistema en festivales y eventos solo actúa como patrocinador por lo que llamamos de inmediato a Ocesa, llegamos al acuerdo que en los eventos y festivales en los que ellos operan Gran premio de la Ciudad de México, Nascar, los festivales y EDC, Tecate Emblema, Arre, Corona Capital y Flow Fest ya no venderán el dispositivo cashless ya no cobran comisión por precarga y ya no cobraran comisión por retorno de dinero”, recalcó.

Sigue leyendo:

VISA Americana: Esta es la fecha límite para renovar el documento estadounidense en México SIN ENTREVISTA

Piden retirar de forma URGENTE una popular marca de GALLETAS de todos los supermercados por reacciones contra la salud