¿Buscas trabajo? FGR lanza VACANTE para perito profesional en CDMX: requisitos y fechas para aplicar

Este 2025 las vacantes para laborar en seguridad se han diversificado, instituciones dedicadas a la investigación y protección ciudadana han mostrado su apertura para que las y los mexicanos que cumplan con los requisitos profesionales se puedan inscribir.

La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó una nueva convocatoria para especialistas en medicina forense que cuenten con experiencia en el área ya que desempeñarán el cargo de perito forense para la sede de la Ciudad de México como uno de los puntos en donde está abierta la convocatoria para la Unidad de Servicio Profesional de Carrera (USEPC).

Las oficinas están ubicadas en Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06720, es solo una de los sitios en donde puedes aplicar con requisitos muy puntuales.

El perito forense es un profesional que colabora en las investigaciones de un delito o crimen para ayudar a exponer y recopilar aspectos técnicos que requieren su especialidad, mismos que son utilizados por los impartidores de justicia tales como abogados o jueces para concluir un caso.

Requisitos y última fecha para aplicar a la convocatoria en la FGR

Esta es una de las segundas convocatorias que lanzó la FGR después de Oficial Investigador B, de igual manera disponible en toda la república, la convocatoria abrió este 13 de febrero y concluirá el próximo 27 de febrero y el 28 de mayo, por lo que resaltan que es importante que los interesados en aplicar manden su solicitud en tiempo y forma.

Fechas de la convocatoria abierta de la FGR. Foto: FGR oficial



¿Cuáles son los requisitos para postularme como peritos de la FGR?

La Fiscalía busca que el especialista en medicina forense, puede ser un médico forense, especialidad en medicina legal o forense, relevante ya que su certificación será sometida a prueba para comprobar los estudios superiores.

Contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos

Contar con título de nivel superior y su correspondiente cédula profesional

En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional

Contar con licencia de conducir vigente

.No haberse acogido o sido incluida en algún programa de liquidación como persona servidora pública contratada por la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR)

Comprometerse a contar en todo momento con plena disponibilidad para viajar y cambiar de residencia a cualquier entidad federativa del país, según se requiera.

Sustentar y aprobar el examen escrito/electrónico

¿Cuál son los documentos para postularme como perito profesional de la FGR?

Las vacantes están abiertas para diferentes entidades del país, por lo que pueden revisar en la convocatoria oficial las sedes que estén más cercanas a sus domicilios. El proceso para formar parte de la dependencia es muy sencillo, además de reunir los requisitos se contempla que las y los postulantes hagan un examen de conocimientos cuya guía la ofrece la FGR en la página oficial.

1. Acta de nacimiento electrónica, expedida con una vigencia no mayor a 6 (seis) meses, que contenga número de

identificador electrónico, la cual podrá obtener en la liga https://www.gob.mx/ActaNacimiento/. No se admitirá

ningún documento análogo.

2. Título profesional registrado y la correspondiente cédula profesional, con los que acredite el grado académico

3. Constancia, documento y/o cédula profesional que acredite la conclusión del Curso, Diplomado, Especialidad o Maestría

en Medicina Legal y/o Forense a que se refiere el apartado anterior.

4. Clave Única de Registro de Población (CURP)

5. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, con su respectiva hoja de liberación, las cuales deberán estar en buen estado, no rotas, sin tachaduras ni enmendaduras.

6. Constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes

En este enlace podrás acceder a la convocatoria completa para identificar los documentos y pasos a seguir para el día de la inscripción.

https://fgr.org.mx/swb/FGR/USEPC

