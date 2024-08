Descuentos de regreso a clases: así puedes ahorrar dinero en útiles escolares y ropa

Este regreso a clases los padres de familia gastarán miles de pesos por alumno en la compra de uniformes y útiles escolares, sin embargo esta cantidad puede ser mayor según la escuela en la que esté inscrito el menor. Para ayudar a fortalecer la economía familiar en este periodo se otorga a los alumnos inscritos en educación básica la Beca para Empezar, que se otorga anualmente con la finalidad de ayudar a los padres y madres de familia a hacer frente a los gastos escolares.

Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) apunta a que este año los padres de familia deberán desembolsar hasta 9 mil pesos por alumno, convirtiendo el regreso a clases en un desafío para el bolsillo de los mexicanos. Sabiendo esto es que hoy te dejamos algunas recomendaciones para que no te pases con los gastos y este regreso a clases sea llevadero económicamente.

“El regreso a clases no tiene por qué ser una carga financiera insostenible. Utilizar una tarjeta de crédito responsablemente es una excelente forma de afrontar los gastos escolares y evitar quedarse sin fondos. Con planificación y educación financiera es posible aprovechar sus ventajas, evitar el sobreendeudamiento y gestionar eficazmente los gastos”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

Es muy importante entender que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro sueldo así que no te confíes y la uses indiscriminadamente, pues debes pagar el monto que hayas usado en un periodo máximo de 40 días, si es que no son compras a meses sin intereses. Y también es importante no caer en los engaños de los pagos a plazos, pues cuando compres de más tendrás una deuda que no podrás pagar.

Para cuántos útiles escolares me alcanza la beca para empezar. Foto: Heraldo de México

4 recomendaciones para aprovechar al máximo nuestras tarjetas este regreso a clases

Las becas son útiles para hacer más llevaderos los gastos. Foto: Freepik

Aprovechar las recompensas o descuentos

Usar los pagos a meses sin intereses

Cuidar la línea de crédito

Conoce tu situación financiera

Aprovecha los descuentos

Antes de realizar las compras de útiles escolares es recomendable consultar el sitio web o app del banco para estar informado sobre si existen acuerdos con tiendas y proveedores que se traduzcan en descuentos. Por su parte, los programas de recompensas que permiten acumular puntos o dinero en efectivo también son una opción. En ocasiones, usar la tarjeta para solventar los gastos del regreso a clases permite acumular puntos canjeables por descuentos en futuras compras.

Compra a meses sin intereses

Una de las mejores formas de gestionar los gastos escolares es distribuir las compras a lo largo de varios meses. En lugar de adquirir todos los útiles, ropa y artículos necesarios en un solo mes, hacer una lista y comprar poco a poco es una decisión más estratégica que no sólo permite aprovechar las ofertas, sino que también evita que la persona quede “en

ceros”. Muchas tarjetas de crédito ofrecen la opción de pagar en cuotas sin intereses, especialmente durante períodos promocionales como el regreso a clases. Esta opción permite dividir el costo total de las compras en varios pagos mensuales, lo que hace que el gasto sea más manejable.

Cuida la línea de crédito

Una estrategia clave para manejar estos gastos de manera efectiva es verificar cuánto crédito disponible se tiene en la tarjeta antes de comenzar a comprar. Esto no solo ayudará a evitar excesos, sino que también permitirá mantener un buen historial crediticio. Conocer el monto del crédito disponible es importante porque permite al usuario planificar y evitar sobregiros y sorpresas desagradables en el estado de cuenta. Esto es muy importante durante el regreso a clases, cuando los gastos pueden ser altos.

Sé claro de tu situación financiera

Antes de aventurarse es necesario planear y conocer la situación financiera en la que se encuentra el usuario, para ello es recomendable consultar su Reporte Especial de Crédito manera periódica, es decir, antes, durante y después para conocer el estado del pago de sus crédito y qué tan buena es su salud financiera gracias a instrumentos adicionales como

el Score Crediticio.