Sam’s Club: estos son los motivos por los que podrían cancelar tu membresía

Sam’s Club es una de las cadenas de supermercados más populares de México, la cual, opera con un sistema de membresías y cuyos socios pueden realizar compras de mayoreo y medio mayoreo a través de presentaciones de grandes cantidades con precios accesibles, sin embargo, existen una serie de lineamientos que los clientes deben respetar para evitar la cancelación de su membresía, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Antes de pasar de lleno a los motivos por los que Sam’s Club podría cancelar las membresías de sus socios es importante señalar que la reconocida cadena de supermercados perteneciente a Walmart tiene presencia en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana y se reporta que son 167 ubicaciones donde sus socios pueden acudir a realizar sus compras de manera física pues también lo pueden hacer a través del portal web o en su aplicación.

Sam's Club tiene presencia en todo el territorio nacional. Foto: www.samsclub.com

Sam’s Club podría cancelar las membresías de sus socios por estos delicados motivos

Como bien se sabe Sam’s Club ofrece distintos tipos de membresías a sus clientes, las cuales, tienen distintos costos y beneficios, los cuales, deben renovar anualmente, sin embargo, la famosa cadena de supermercados puede dar por finalizada dicha relación comercial de manera anticipada en caso de que el socio incumpla una serie lineamientos estipulados en los términos y condiciones, los cuales, detallamos a continuación:

Utilizar la aplicación móvil o el sitio web de Sam’s Club como catálogo para poder realizar compras en forma masiva con la intención de revender los artículos adquiridos

Utilizar herramientas digitales para extraer información no autorizada de los portales digitales de Sam’ Club o hasta de sus tiendas físicas con la intención de obtener beneficios de forma ilegal.

Proporcionar información falsa o incorrecta en el registro de la membresía con la intención de tener acceso a los beneficios que ofrece la cadena.

Distribuir contenido del sitio y de la aplicación de Sam’s Club.

Intentar alterar precios, productos y compras, así como contemplar daños de distintas formas a un cliente.

Cabe mencionar que Sam’s Club también puede cancelar las membresías de todos aquellos clientes que incumplan con sus pagos o por cambios en su estrategia comercial, no obstante, la cadena de supermercados está obligada a adherirse a procedimientos claros en los que incluye una notificación de la cancelación a sus clientes de manera anticipada, así como una explicación sobre la misma, y proporcionar información sobre reembolsos u otras alternativas en caso de que sea necesario.

Sam's Club es una de las marcas líderes en el sector de supermercados de mayoreo. Foto: www.samsclub.com

¿Cuánto cuestan las membresías de Sam’s Club?

Actualmente, Sam’s Club ofrece tres tipos de membresías distintos, las cuales, al adquirirlas tienen una vigencia de un año y ofrecen una membresía complementaria sin costo adicional, a continuación, te decimos cuáles son los costos y los beneficios que ofrecen:

Membresía Clásica (500 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 250 pesos, productos de calidad Member’s Mark.

Membresía Benefits (650 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 325 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes.

Membresía Plus: (mil 100 pesos): Compra de forma rápida y segura (Club Pick up, Sam’s a domicilio, autocobro o San & Go), diferentes opciones de pago y promociones bancarias a MSI, aceptada en clubes a nivel nacional e internacional, garantía de satisfacción de membresía 100 por ciento, membresía complementaria sin costo adicional, membresía adicional 550 pesos, productos de calidad Member’s Mark, descuentos en establecimientos fuera del club, ahorros especiales en Sam’s Club Viajes, envíos gratis ilimitados para socios plus durante todo el año en pedidos de 999 pesos o más, 2 por ciento de recompensa en cada compra.