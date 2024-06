Venta Especial de Liverpool: 3 regalos de menos de 500 pesos para celebrar el Día del Padre

Faltan tan sólo tres días para la celebración del Día del Padre, y si aún no has encontrado el regalo ideal no te preocupes, pues Liverpool tendrá una Venta Especial durante este viernes 14 y sábado 15 de junio, en donde podrás encontrar una gran variedad de opciones para consentir a papá al mejor precio pues ofrecen descuentos de hasta el 40 por ciento, aquí te compartimos tres sugerencias por menos de 500 pesos.

Cabe resaltar que las promociones estarán disponibles tanto en sucursales físicas, así como en su tienda en línea, además de que tendrán envíos gratis durante la Venta Especial. Asimismo podrás solicitar tu tarjeta y obtener un 10 por ciento de descuento adicional en tu primer día de compras. De igual forma, si descargas la aplicación Liverpool Pocket podrás ingresar el código POCKETMENOS5 en tu primera compra para obtener un 5 por ciento de descuento adicional.

Venta Especial de Liverpool: las pantuflas ideales para regalar este Día del Padre en menos de 500 pesos

Una de las cosas más importantes para papá es el descanso, y que mejor manera de consentirlo que con unas pantuflas de la marca JBE, las cuales Liverpool tiene en promoción por su Venta Especial, con una rebaja de $499 a tan sólo $399 pesos, y podrás encontrarlas en color negro o café con un estilo elegante y formal.

Estas pantuflas destacan por su diseño cómodo y formal

Venta Especial de Liverpool: el mejor pantalón para regalar este Día del Padre en menos de 500 pesos

Sabemos que a papá siempre le encanta lucir bien, y qué mejor manera de hacerlo que con este pantalón straight de algodón de la marca JBE de color azul, el cuál es una opción perfecta ya que puede combinarse de forma casual o con un estilo más formal. Lo mejor de todo es su precio, pues podrás adquirirlo en rebaja de $379 a tan sólo $189 pesos, siendo una opción económica y de buena calidad.

Este pantalón es una opción perfecta gracias a su relación precio-calidad

Venta Especial de Liverpool: la camisa perfecta para regalar este Día del Padre en menos de 500 pesos

Otra opción económica y de buena calidad para regalarle a papá es la camisa de manga larga de la marca Cavalatti, la cual está disponible en color rojo y está hecha a base de algodón. Esta prenda de estilo casual y juvenil cuenta con una rebaja de $279 a sólo $139 pesos, lo que la convierte en una de las opciones más bonitas por un bajo costo.