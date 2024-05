¿Qué puedo hacer con 100 mil pesos mexicanos si vivo en la CDMX?

En los últimos años la Ciudad de México se ha convertido en uno de los lugares mas costosos para vivir alrededor del mundo. De acuerdo con The Economist, tan solo en dos años escaló 60 lugares en el índice de las ciudades más costosas, superando a destinos de gran prestigio entre los viajeros como Milán o Washington D.C.

Durante 2023, México cerró con una tasa anual de 4,23 por ciento de inflación, una cifra por debajo del seis por ciento que registraron las variaciones anuales de los 38 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que sugiere que hay otros factores a considerar para la elevación de sus precios.

La CDMX es un destino turístico de gran relevancia en Latinoamérica

FOTO: Especial

Lo cierto es que la capital mexicana se ha vuelto un atractivo turístico imperdible si es que quieres adentrarte a las junglas urbanas de Latinoamérica. Con sus más de 180 museos, se ha vuelto un referente cultural, que a la vez ofrece lugares en donde se disfrutan de envidiables ambientes en clubes nocturnos que recorren el Centro Histórico y reúne a personas de distintos orígenes para entregarse al ritmo de la música, no sin antes mencionar que el repertorio gastronómico es de primer nivel, pues este año la Guía Michelin entregó estrellas a seis restaurantes distintos.

En este sentido, se propone un ejercicio para averiguar cuál es el poder adquisitivo del peso mexicano en su propia capital, y qué actividades se pueden disfrutar al contemplar que se tienen disponibles 100 mil pesos mexicanos para utilizar en el periodo de un mes.

Una renta en zonas excepcionales

Para un presupuesto digno de derroche (lo cual no es lo recomendable si se tiene varios compromisos financieros a corto y mediano plazo), es posible darse la libertad de rentar en zonas que tienen precios de renta considerablemente altos, incluso para casas que no superan los mil metros cuadrados.

En colonias como Lomas de Chapultepec o Jardínes de Pedregal, las rentas mensuales pueden oscilar entre los 40 y 70 mil pesos mexicanos. En este sentido, es posible afirmar que gastar 50 mil pesos para una estadía de un mes en la CDMX recortará el presupuesto disponible a la mitad. En estos casos, podrás caminar tan solo unos minutos para llegar al Castillo de Chapultepec y deambular en sus áreas verdes, o tendrás de cerca la Plaza Arts Pedregal.

Jardínes del Pedregal

FOTO: Vivanuncios

Además, se deberá tomar en cuenta una despensa para al menos dos o tres personas, si es que convivirás con pareja, amigos o familiares, de modo que productos domésticos y la comida que necesitarás durante un mes costarán en total no más de cuatro mil pesos mexicanos.

Cenas y comidas en restaurantes de lujo

En caso de que no quieras cocinar todas las tardes, la CDMX tiene restaurantes de lujo con excelentes platillos, empero, ninguna de estas sentadas saldrá barata. Un lugar ideal para aprovechar tus recursos y experimentar lo mejor de la cocina mexicana es Pujol, el cual llegó a la posición número nueve en el ranking de The World’s 50 Best Restaurants 2021.

Una cena en este sitio puede superar los tres mil pesos mexicanos, por lo que si pretendes disfrutar al menos cada fin de semana de este menú durante un mes, tendrías que gastar 12 mil pesos mexicanos aproximadamente. Una opción excelente también es Esquina Común, la cual fue reconocida por una estrella Michelin y cuesta aproximadamente mil pesos una visita.

Su fusión culinaria sorprende a cualquiera

FOTO:Eduardo C

Conciertos de primer nivel

Otra de las ventajas que tiene la CDMX es la variedad de eventos que se llevan a cabo, los conciertos son prueba de ello, pues los artistas saben que los fanáticos más acérrimos se encuentran en tierras aztecas, razón por la cual artistas de talla internacional como Madonna, Kendrick Lamar, The Strokes, Paul McCartney, André Rieu y Roger Waters se han presentado en la capital.

Si eres un melómano que requiere adaptar los conciertos a su estilo de vida y buscas usar tu dinero en los mejores eventos, las mejores opciones para las próximas semanas son las siguientes.

Ringo Starr: 5 y 6 de junio: 4 mil pesos.

Louis Tomlinson, 1 de junio en Autódromo Hermanos Rodríguez: 3 mil 580 pesos boleto platino

Enjambre: 14 de septiembre: 800 pesos mexicanos.

Christian Nodal: 7, 8 y 9 de junio: hasta 4 mil 800 pesos mexicanos.

Los mejores artistas se presentan en la capital

FOTO: Especial

Experiencias únicas en la CDMX

La CDMX también es conocida por contar con numerosas experiencias inmersivas, entre ellas está Más alllá de Tuntakamón, en donde se recuerda el legado del faraón Tuntakamón 100 años después de que se descubriera su simbólica tumba, sus boletos pueden llegar hasta los 530 pesos por persona.

¿Cuánto gana al mes un trabajador de la CDMX?

La Secretaría de Economía estimó que durante el cuarto trimestre de 2023 la Ciudad de México tuvo una población económicamente activa de 4,85 millones de personas, de las cuales 4,66 millones tuvo un salario promedio mensual de cuatro mil 980 pesos mexicanos; entre ellos, predominaban los empleados de ventas, dependientes de comercios, comerciantes de establecimientos y trabajadores domésticos.

Un trabajador de la CDMX gana en promedio 4 mil 980 pesos al mes

FOTO: Especial



Pese a que es claro que para una gran parte de la población "chilanga" sea ilusorio tener 100 mil pesos mexicanos de sobra durante un mes, el ejercicio puede servir para ciudadanos externos, e incluso extranjeros, para dimensionar la diversidad de oportunidades que abriría un poder adquisitivo de dicho nivel en un lugar tan emblemático como la ciudad. En todo caso, es posible vivir una vida digna sin la necesidad de derroches y con salarios competitivos que permitan el acceso a los servicios básicos, entre otros lujos que cualquier persona se merece ocasionalmente.

