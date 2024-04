Visa: crecen los métodos de pago electrónico en América Latina y México

Durante la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, Eduardo Coello, Presidente Regional para VISA, dialogó con Sergio y Lupita sobre las tendencias emergentes en los medios de pago y destacó la rápida adopción de formas vía electrónica por parte del consumidor mexicano, debido a su conveniencia.

México se destaca por su dinamismo en los medios electrónicos, impulsado en primer lugar por una población joven que adopta de manera rápida las nuevas tecnologías y, en segundo lugar, por ser un destino turístico de relevancia internacional. Esto último motiva a los comercios locales a reconocer y adaptar sus métodos de retribución para satisfacer la demanda de los consumidores extranjeros.

Coello resaltó que, aunque los pagos electrónicos puedan parecer simples para los usuarios, hay un esfuerzo considerable detrás del telón para garantizar la seguridad de las transacciones. En este contexto, la inteligencia artificial juega un papel crucial al detectar y prevenir posibles fraudes.

La revolución de los pagos sin contacto

Una de las innovaciones más destacadas en el campo son los pagos sin contacto, tecnología que está transformando la forma en que los consumidores realizan transacciones cotidianas.

Eduardo Coello, Presidente Regional para Visa, resalta la adopción creciente de esta modalidad, particularmente en el contexto latinoamericano y mexicano, donde la comodidad y rapidez son factores decisivos para los usuarios.

Los pagos sin contacto funcionan mediante la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) que permite a los usuarios realizarlos tan solo con acercar su tarjeta o dispositivo móvil a un terminal equipada con la misma tecnología.

Esta característica garantiza que la información del consumidor está protegida y que las transacciones son tan seguras como las realizadas por métodos tradicionales.

Desafíos y beneficios en la adopción de tecnologías de pago

La integración del pequeño comercio en la economía formal representa un desafío significativo para la expansión de los pagos electrónicos en México.

Eduardo Coello de VISA destaca que, aunque la formalización facilita a las pequeñas empresas el acceso a servicios financieros como créditos y mejora la recolección de impuestos, los vendedores temen la complejidad del régimen fiscal:

“en encuestas, a veces los comercios nos dicen: no es que yo no quiera pagar impuestos, es que me da miedo pagar impuestos”, temen a que sea un proceso complejo y optan por permanecer operando fuera de la economía formal.