La pobreza llega al 41,7% en Argentina

Buenos Aires, Argentina | AFP La pobreza en Argentina alcanzó al 41,7% de la población al cierre del segundo semestre de 2023, frente al 40,1% registrado en el primer semestre, informó este miércoles el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina. El dato corresponde a 12,3 millones de personas bajo la línea de pobreza.

Se trata de un incremento de 1,6 puntos porcentuales en relación al primer semestre y 2,5 puntos más que el registro de un año antes. Además, el 11,9% de la población argentina, unos 3,5 millones de personas, se encuentran en situación de indigencia. El INDEC considera pobres a las personas que no llegan a cubrir la Canasta Básica Total, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

Y registra como indigentes a aquellas que no lleguen siquiera a cubrir la Canasta Básica Alimentaria, es decir, que no pueden comprar lo mínimo indispensable para suplir sus necesidades nutricionales. Los argentinos sufrieron un deterioro en su poder de compra, en particular de alimentos, entre el primer y el segundo semestre de 2023: mientras que el ingreso total familiar medio aumentó 69%, la canasta básica alimentaria aumentó 81,6% y la total 75,8%.

En esta caída de los ingresos, los niños son los más afectados: 58,4% de los menores de 15 años se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que el 18,9% son indigentes. Estimaciones de otros centros de estudios, como el de la Universidad Católica Argentina, estiman que en diciembre de 2023 la pobreza afectaba a un 49,5% de la población y que en enero aumentó a 57,4%.