Banxico baja tasa de interés, ¿esto afecta tus inversiones en Cetes?

El 21 de marzo, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió aplicar una reducción de 25 puntos a la Tasa de Interés Interbancaria a un día (algo que no había ocurrido en tres años), con ello, la Tasa de Referencia se ubica a 11.00% y comenzará a aplicar a partir del viernes 22.

Pero ¿esto en qué afecta a los usuarios de servicios bancarios? Pues como se trata de la Tasa de Referencia del banco central, se replicará una medida similar en todos los bancos a través de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) o en las inversiones como los Certificados de la Tesorería (Cetes).

Los Cetes es la forma más segura de invertir en México para hacer crecer el dinero inversor por arriba de la inflación; como se trata de una inversión sin riesgos, pues los rendimientos no son muchos (en comparación a otro tipo de inversiones, pero donde existe la posibilidad de perder el capital inicial).

Este instrumento se puede emitir a corto, mediano y largo plazo y, dependiendo del periodo que se elija para hacer la inversión, se aplicará una tasa diferente de rendimiento y esta le convendrá al usuario mientras más prolongado sea.

En este momento, la Tasa objetivo es 11.25 y, a partir de mañana, baja a 11.00; en consecuencia, se espera que ocurra algo similar en los Cetes, que, en su modo de 28 días, ofrece un rendimiento del 10.99%, esto quiere decir que si se invierten 100 pesos en Cetes 28 días, se obtiene una ganancia de 84 centavos.

Para saber cuánto generará el instrumento, se debe multiplicar el monto invertido por la tasa solicitada, es decir el 10.99% de 100 pesos (10.99 pesos); después, el resultado se divide entre 365 (3 centavos), que es el rendimiento diario; finalmente, se multiplica por el plazo, es decir 28 días, teniendo 84 centavos de ganancia en 28 días.

Sin embargo, con la reducción de la tasa de referencia, el rendimiento de cetes puede disminuir. Por ello, en caso de que se desee invertir en este instrumento, se debe consultar la página de Banxico donde se expresan los principales indicadores, tanto para la TIIE como para los Cetes.

Hasta que no se aplique la reducción del viernes no se sabrá cómo quedará el rendimiento, pero éste siempre es fluctuante, por lo que el usuario deberá atender la fuente oficial para saber si le conviene o no este mecanismo.

Cabe recordar que existen empresas financieras como Nu o Klar que ofrecen rendimientos fijos y garantizados del 14% si se abre una cuenta de ahorros; no obstante, al igual que el resto de los instrumentos bancarios, podrán sufrir modificaciones a partir del 21 de marzo.