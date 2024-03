BBVA Bancomer registra fallas en app por tercer día

Usuarios de la aplicación móvil del banco BBVA reportan que no pueden realizar transferencias este sábado 2 de marzo 2024. Las intermitencias en el sistema iniciaron la tarde del pasado jueves 28 de febrero, cuando decenas de cuentahabientes comenzaron a compartir en redes sociales que no podían ingresar a la plataforma bancaria.

Sin embargo, desde la mañana de ayer, viernes 1 de marzo, otros más se sumaron a las quejas por las intermitencias registradas la noche anterior. Incluso hubo quienes aseguraban que algunos cajeros tenían fallas en el sistema, lo que el banco no confirmó. Cerca de las 14:00 horas de ayer, BBVA aseguró que había solucionado el hecho y pidió disculpas a sus clientes, quienes, en plena quincena, padecieron la "caída".

"No funciona la aplicación 2 de marzo 11:08 am, ¿qué debo hacer?", "me hicieron una trasferencia de paypal que se reflejaría en minutos y sigue estando en estatus de pendiente, no llega a mi cuenta, ¿qué esta pasando?", "no puedo realizar mi pago", dijeron varios de los usuarios en el muro de BBVA en redes sociales.

BBVA es un banco cuyo origen se encuentra en España, pero que en México compró el Banco Comercial (Bancomer) en 1990. Actualmente cuenta con 29 millones de clientes en México y es el banco con más cuentahabientes en el país.