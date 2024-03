Tras horas de fallas, BBVA restablece servicio en su app

La app del banco BBVA México registró desde ayer, en plena quincena, fallas, para esta mañana del 1 de marzo de 2024 se había normalizado el servicio, pero a las 10:00 horas de este viernes 1 de marzo volvió a presentar intermitencias y fue hasta las 15:00 horas de hoy que se restableció el servicio por completo. Anoche decenas de cuentahabientes de ese banco aprovecharon las redes sociales para reportar que no podían ingresar al sistema.

"¿Soy sólo yo o la app de BBVA no sirve?", "BBVA se cae y en plena quincena, no puede ser", "no puedo hacer transferencias, ¿cómo voy a pagar BBVA?", fueron algunas de las quejas que pudieron verse en redes sociales. Ante la situación, algunos cuentahabientes de ese banco optaron por hacer memes.

Cerca delas 10:00 horas, BBVA México confirmó que hay fallas en el servicio y aseguró que trabajan para solucionarlas. Sin embargo, algunos de sus clientes incluso señalaron que los cajeros de su red tampoco funcionan, aunados a la falla en la app.

¿Cuántos clientes tiene BBVA en México?

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), BBVA México se mantenía como el más grande por tamaño de activos, con 2.80 billones de pesos, lo que representó 21.71% del total. En la década e los noventas este banco era Bancomer y en la actualidad muchos de sus cuentahabientes aún le laman así.