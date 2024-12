Empieza bien el 2025 y forma tu sindicato PASO a PASO

Como parte del Proyecto de Sensibilización sobre la Reforma Laboral en México de Partners of the Americas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió una guía para que los trabajadores que así lo deseen, puedan formar su propio sindicato en su centro laboral.

La Reforma Laboral que llevó a cabo el Gobierno de México promulgada el 1 de mayo de 2019 impulsó los más altos estándares internacionales en materia de libertad sindical, asociación y negociación colectiva auténtica. Y antes de ello, las personas que buscaban sindicalizarse enfrentaban muchas trabas para hacerlo.

Para ello es importante que sepas lo qué es un sindicato y las variedades que existen. Un sindicato "es un grupo de personas trabajadoras tanto de empresas públicas como privadas que se unen con el objetivo de defender sus derechos y promover sus intereses, tales como mejores salarios y prestaciones laborales (LFT, art. 356)", según define la Secretaría del Trabajo.

La formación de un sindicato está fundamentada en el Derecho de asociación para que las personas trabajadoras puedan libremente:

Unirse a un sindicato u optar por no pertenecer a ninguno

Elegir el sindicato que prefieran

Crear uno nuevo

Al respecto hay tres tipos de sindicatos:

Sindicatos de empresa: formados por personas que trabajan en la misma empresa. Sindicatos Industriales: formados por personas que trabajan en dos o más empresas de la misma rama industrial. Este es el tipo de sindicato más común en México. Sindicatos nacionales de industria: formados por personas que trabajan en una o varias empresas de la misma rama industrial (azucarera, hulera, entre otros), instaladas en dos o más estados.

Para formar tu propio sindicato debes:

Juntar a 20 interesados como mínimo.

Realizar una junta para formar la asamblea constitutiva con la fecha, hora, lugar y motivo de la reunión.

Acordar el nombre del sindicato, que debe de ser diferente a los ya existentes

Aprobación del Comité organizador o Mesa directiva

Aprobación de los estatutos sindicales

Elección de la directiva sindical

Levantamiento del acta de asamblea constitutiva del sindicato

Cuando se tengan dichos acuerdos y documentos, la o el Secretaria General será quien represente legalmente al sindicato y deberá llevar a cabo el trámite de registro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para facilitar el registro, deberás tener toda tu documentación digitalizada en PDF no mayor a 10 MB.

En el caso de cumplirse con todo lo antes señalado, el CFCRL expide un documento llamado “Toma de nota”, y con ello, el sindicato puede empezar a operar de manera legal.

