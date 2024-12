Pensión de 2 mil pesos para adultos de 57 a 59 años de edad en CDMX; ¿cuándo cae el primer pago?

Las autoridades capitalinas se preparan para arrancar un nuevo programa social, el cual tiene como objetivo beneficiar a millones de personas que se encuentran próximas a la tercera edad. De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el nuevo apoyo económico será de dos mil pesos bimestrales y estará dirigido a hombres y mujeres de 57 a 59 años de edad, sin importar su condición económica y social.

Según lo dicho por Clara Brugada la implementación de este programa será gradual, ya que primero se brindará un apoyo económico a hombres y mujeres de entre 60 a 64 años de edad, posteriormente, el programa avanzará hasta llegar a la población de entre 57 y 59 años. Se trata de una iniciativa exclusiva de la Ciudad de México con la que se busca beneficiar a millones de capitalinos previo a que accedan a la pensión del Bienestar par adultos mayores.

“Empezará el programa de apoyo de 60 a 64 años a mujeres y hombres en esta Ciudad de México, y continuaremos con este apoyo del día de hoy, con este programa de 57 a 59 años, es decir, de 57 años en adelante habrá apoyo a toda la población de la Ciudad de México y esto nos convierte en una ciudad que va a la vanguardia de la política social del país”, dijo Clara Brugada desde la explanada del Zócalo.

¿Cuándo iniciarán los pagos para adultos de 57 a 59 años?

Hasta ahora, no hay fecha exacta para que arranque el programa social. Sin embargo, la jefa de Gobierno destacó que el apoyo será dirigido a hombres y mujeres sin importar su situación económica: "todos merecemos vivir dignamente, no importa que tengamos un empleo o no tengamos un empleo, no importa que tengamos una discapacidad, no importa que seamos jóvenes, adultos, que podamos trabajar, que sepamos leer, escribir, no importa, lo importante es que vivimos en esta Tierra y que todos tenemos que compartir la riqueza que se produce en este mundo”, sentenció.

Clara Brugada agregó que se trata de una iniciativa única y la primera de este tipo que se tendrá en todo el país: “es un orgullo decir que este es el primer programa en el país y, posiblemente en el continente, que reconoce a todas las personas como beneficiarias de los recursos generados en la ciudad, sin importar su condición social. Esto marca un avance significativo en la política social", comentó.

¿Qué se sabe sobre el nuevo apoyo para adultos de 57 a 59 años?

Aunque hasta ahora no hay fecha para que inicie el nuevo programa social, en lo que resta del 2024, se beneficiará a 20 mil personas, mientras que para 2025 se prevé la incorporación de 25 mil nuevos beneficiarios. Las autoridades capitalinas estiman que para 2026 se comiencen a incorporar más personas beneficiarias, mientras que para 2030 se estima que el proyecto tenga cobertura total de las personas entre 57 y 59 años de edad.

Los requisitos para las personas que quieran ser beneficiarias del programa son:

Tener al momento de la inscripción al programa de 57 a 59 años con 11 meses. Radicar permanentemente en la Ciudad de México. No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza. La solicitud de incorporación al Programa será personal y directa por la persona interesada.

