Pensión IMSS: Por este error en tu cuenta pueden bloquearte tu primer pago en enero del 2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió nueva información para los y las jubiladas que reciben pensión por parte de dicha institución. Y es que algunas personas estarían en riesgo de no recibir el apoyo mensual si su cuenta de banco no es de nivel 4, es decir, no puede recibir abonos de dinero ilimitados; de igual manera, el beneficio se podría perder si la cuenta no está a nombre de la persona jubilada.

En este sentido, el IMSS explicó que para que una persona reciba la pensión es necesario que tenga a su nombre una cuenta bancaria de nivel 4 (aquellas no tienen limites de abonos). “De no ser así, los montos de pago pudieran no ser aceptados por el sistema de pagos interbancarios; y se deberá cambiar la cuenta bancaria, para estar en posibilidad de efectuar el depósito", enfatiza la institución.

Aunado a ello, el IMSS señala que las cuentas deberán ser validadas, esto con el objetivo de verificar la información de los jubilados y así poder abonar la pensión: "dicha cuenta podrá ser validada por el Instituto para acreditar que los datos proporcionados son coincidentes respecto del titular de la prestación económica, por lo que en el caso de que no sean coincidentes o exista un error, no se efectuará el pago de la prestación hasta en tanto se subsane dicha situación".

¿Quiénes reciben la pensión del IMSS?

Los pensionados reciben sus pagos los primeros días del mes. Foto: freepik.

Según el sitio web del IMSS, la pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad. De igual manera, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, protege a sus beneficiarios.

En caso de que el trabajo fallezca mientras aún está trabajando, los recursos pueden ser reclamados por los beneficiarios, quienes son las personas designadas para recibirlo. Los beneficiarios legales tienen derecho a una pensión y, por ende, a disponer de los recursos de la Cuenta Individual a manera de pensión o en una sola exhibición y son los siguientes: la viuda, o el viudo; los hijos menores de 16 años; la concubina, o el concubinario; a falta del cónyuge, hijos, concubina o concubinario; los beneficiarios legales serían cada uno de los ascendientes del trabajador si dependían económicamente de él.

¿Cuándo es el próximo pago de la pensión IMSS?

Los beneficiarios deben tener una cuenta nivel 4. Foto: freepik.

Los pensionados ya recibieron, desde el pasado 2 de diciembre, el pago de la pensión correspondiente al mes de diciembre. Actualmente, la dependencia no ha compartido la fecha exacta en la que se realizará el primer depósito del próximo año, correspondiente al mes de enero. Sin embargo, usualmente el IMSS realiza sus pagos a los jubilados durante los primeros días del mes, por lo que es posible que el primer pago de la pensión en 2025 sea entre el 1 y el 2 de enero.

