En el país, así como en el mundo, las monedas y billetes antiguos son piezas de colección invaluables para millones de personas. Gracias a las redes sociales y a las plataformas de comercio electrónico cada vez más coleccionistas, fanáticos de recopilar estos objetos, han podido encontrar las divisas de su interés, sin importar los años de antigüedad que tienen. Una de las principales plataformas para encontrar antigüedades es Mercado Libre.

En este sentido, recientemente, se volvió viral en redes sociales una peculiar moneda mexicana, la cual actualmente se encuentra disponible para venta en la aplicación de Mercado Libre. Sin embargo, lo que ha acaparado la atención de los coleccionistas, e internautas, es el dinero que se oferta por esta divisa, ya que, según los datos de la aplicación, la oferta máxima de por esta pieza es de hasta un millón de pesos mexicanos, una fuerte suma de dinero para el dueño de esta moneda.

¿Cuál es la moneda de 10 pesos por la que piden un millón de pesos?

Así es la rara moneda de 10 pesos. Foto: Banxico.

El costo de esta moneda de 10 pesos se debe a que se trata de una pieza de colección y podría ser de las únicas que aún sigan en circulación. Originalmente esta moneda salió de los bancos en la década de los 70 y, tras varios años en las calles fue retirada por el Banco de México, por lo que actualmente ya no tiene ningún valor para realizar compras o transacciones. No obstante, su valor ha aumentado significativamente debido a su peculiaridad, ya que no hay otra moneda actual con sus mismas características.

De acuerdo con la información de los coleccionistas, esta moneda pertenece a la familia A por el año en el que se acuñó, tiene un diámetro de 30.5 mm y cuenta con un peso 10 gramos. Como parte de sus características, esta divisa se destaca por contar con una imagen del “Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo, al frente; mientras que en el reverso está el Escudo Nacional. Destaca que esta moneda tiene una forma hexagonal, muy diferente a la forma circular que actualmente mantienen la mayoría de las monedas.

¿Cuánto vale en realidad esta inusual moneda de 10 pesos?

La moneda de 10 pesos puede costar millones de pesos, dependiendo de los coleccionistas. Foto: Especial.

Las autoridades de Banxico explican que las monedas que ya fueron retiradas de circulación ya no tienen ningún valor. "Las monedas metálicas de la familia A se pusieron en circulación en los años ochenta. Actualmente están desmonetizadas por pertenecer a la unidad monetaria vigente hasta el 31 de diciembre de 1992; esto significa que ya no son válidas para realizar transacciones por carecer de poder liberatorio", da a conocer la dependencia oficial.

Sin embargo, aunque estas monedas de 10 pesos no tienen ningún valor para realizar transacciones, conservan su valor para millones de coleccionistas dedicados a guardar y atesorar estas divisas. En este sentido, las personas pueden pedir la cantidad de dinero que deseen a cambio de estas piezas únicas, por lo que los coleccionistas pueden pedir hasta millones de pesos por estas piezas, dependiendo de sus características y lo poco usual que sean estas piezas.

