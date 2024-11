Beca Benito Juárez 2024: Esta es la fecha en la que se dará el ÚLTIMO pago por 11,200 pesos | CALENDARIO

Con los gastos que se vienen por las vacaciones de invierno es normal que crezcan las dudas sobre cuándo será el último depósito que recibirán las y los beneficiarios de las Becas Benito Juárez este 2024. Precisamente por ello, te contamos cuál es el nuevo calendario del programa y qué estudiantes podrían recibir hasta 11, 200 pesos en la próxima entrega.

Y es que recordemos que de acuerdo con su página oficial, las Becas Benito Juárez se dividen en cuatro tipos dependiendo del grado escolar que estén cruzando sus beneficiarios. La primera de ellas es la que está destinada a quienes se encuentren en nivel básico y reciben 920 pesos mensuales.

El mismo monto también lo tienen las y los alumnos beneficiados que estén cursando el nivel medio superior siempre y cuando se encuentren en escuelas públicas. Cabe mencionar que las entregas son sólo por 10 meses, ya que el programa en ningún grado contempla los meses de julio y agosto debido al periodo vacacional.

Por su parte, las y los estudiantes que reciben una cantidad mayor son aquellos que están cursando la universidad, ya que quienes estén en nivel superior reciben 2, 800 pesos al mes. Mientras tanto, también existe la Beca Elisa Acuña enfocada a jóvenes que estén haciendo su Servicio Social, prácticas profesionales o se encuentren en proceso de titulación.

Los beneficiarios recibirán diferentes montos. Créditos: Cuartoscuro.

Calendario con el último pago de la Beca Benito Juárez 2024

Aunque el último pago de las Becas Benito Juárez estaba programado para noviembre de este año, el calendario oficial de las entregas económicas presentó un cambio y hasta el momento se tiene planeado que los depósitos se realicen a partir de diciembre, es decir, un mes después.

Un punto importante a considerar es que en esta última entrega, las y los estudiantes recibirán el monto acumulado de cuatro meses de pago. Esto, debido a que fue en el mes de enero cuando se dieron las seis entregas restantes de las 10 que corresponden por año. La cantidad dependerá del nivel educativo en el que se encuentren los beneficiarios de la siguiente manera:

alumnos de la Beca de Educación Básica recibirán un monto total de 3, 680 pesos

alumnos de la Beca de Educación Media Superior recibirán un monto total de 3, 680 pesos

alumnos de la Beca de Educación Superior recibirán un monto total de 11, 200 pesos

Los alumnos de educación superior recibirán más de 11, 000 pesos. Créditos: Coordinación de Becas Benito Juárez.

¿Puedes inscribir a tu hijo a la Beca Rita Cetina si tiene la Beca Benito Juárez?

Como es bien sabido, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha implementado la Beca Rita Cetina cuyo registro comenzó desde el pasado 11 de noviembre para estudiantes que estén cursando la secundaria. Pero, ¿puedes inscribir a tu hijo si ya tienes la Beca Benito Juárez?

La Beca Rita Cetina no es compatible con la Benito Juárez. Créditos: Foto: Secretaría del Bienestar / SEP

Hasta el momento se ha dado a conocer que la Beca Benito Juárez no es compatible con otros programas que manifiesten un objetivo similar, por lo que no se podría hacer la inscripción al mismo tiempo que con la Beca Rita Cetina. Pero no te preocupes, porque existe la alternativa de buscar otros apoyos estatales, deportivos o de excelencia.

