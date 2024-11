Beca Rita Cetina: ¿cómo convertir tus documentos a PDF para registrarte al apoyo de 1, 900 pesos?

El lunes 11 de noviembre arrancó el registro para acceder a la beca Rita Cetina Gutiérrez que durante su primera etapa estará beneficiando a estudiantes de nivel secundaria con 1, 900 pesos bimestrales. Pero, ¿cuáles son los documentos que debes tener a la mano en el proceso y cómo convertirlos a formato PDF para subirlos sin inconvenientes? Te contamos.

Recordemos que de acuerdo con lo que han dicho las autoridades, la beca universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez” tiene el objetivo de ayudar a estudiantes de educación básica, razón por la que un requisito indispensable es que las y los interesados estén inscritos en una escuela pública durante el ciclo escolar 2024-2025.

El recurso iniciará a entregarse a partir del próximo año a la espera de que el apoyo económico llegue a aproximadamente 5.6 millones de beneficiarios en la República Mexicana. En caso de que una familia tenga más de un joven estudiando la secundaria, se entregarán 700 pesos adicionales por cada alumno.

Es importante señalar que si todavía no has podido realizar el registro para acceder al programa social, no es necesario que te preocupes, ya que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) ha informado que el procedimiento estará abierto hasta el próximo 18 de diciembre.

El registro estará abierto hasta el 18 de diciembre. Créditos: X (@GobiernoMX).

¿Qué documentos se necesitan para inscribirse a la Beca Rita Cetina?

Ten a la mano papel y pluma, porque la CNBBBJ ha explicado que para la realización de la inscripción a la beca Rita Cetina es necesario que las madres, padres o tutores accedan a esta página oficial y realicen el procedimiento tomando en cuenta que deben registrarse así mismos y al o los alumnos. Para ello, deben contar con los documentos y requisitos que mencionamos a continuación :

Clave Única de Registro de Población (CURP) del tutor y del estudiante

teléfono celular

correo electrónico

identificación oficial

comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

El registro lo hacen madres, padres o tutores. Créditos: Cuartoscuro.

Así puedes convertir tus documentos a formato PDF para el registro a la Beca Rita Cetina

Debido a que el registro al programa de becas Rita Cetina se está realizando de forma digital, un punto clave a considerar es el formato en el que deben estar los documentos al momento de subirlos. Según la información oficial, existe la posibilidad de hacerlo en fotografías o “PDF”.

La abreviatura PDF hace referencia a un formato de documento portátil que ha cobrado relevancia por la facilidad con la que permite compartir archivos sin que sufran modificaciones. Para convertir tus documentos a esta modalidad existen varias páginas en línea totalmente gratuitas. Una de ellas es la de Adobe en la que debes seguir los siguientes pasos:

ingresar a la página de Adobe dar clic en “seleccionar archivo”, mismo que puede estar en Word, Excel, PowerPoint o imagen subir el archivo que desees convertir en algunos casos te pedirá iniciar sesión descargar el archivo en formato PDF

