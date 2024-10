Datos Telcel, ¿por qué se están acabando más rápido?

Telcel, la telefónica con el mayor número de clientes en México, reveló la configuración que deben realizar sus usuarios para evitar que los datos celulares se consuman rápido, luego de que en los días recientes hubo varias quejas en torno a que los megas estaban durando menos.

Desde el pasado 14 de octubre, la telefónica propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de México, publicó una lista de aplicaciones y plataformas que consumen más datos celulares en los dispositivos móviles de los usuarios ante las dudas de los clientes, quienes aseguran que los megas estaban rindiendo menos que tiempo atrás.

¿Se te están acabando más rápido tus datos de Telcel?

"Creía que lo de los datos de Telcel era paranoia, pero es verdad. Curiosamente las últimas dos semanas he gastado muchos más datos que las semanas anteriores, justo cuando mi rutina de uso de datos es la misma de siempre", "qué onda con Telcel que en menos de 15 días ya me acabé mi paquete de datos y otros tres extras, sin que use realmente de manera demandante lo datos", fueron algunos de los comentarios al respecto.

En medio de esas dudas, la cuenta de X TelefoniaMX intentó hacer una explicación de por qué algunas personas han estado experimentado "mayor" consumo en su bolsa de datos de Telcel y básicamente concluyó que hay muchas aplicaciones y funciones que no entran en los planes de redes sociales ilimitadas, a pesar de que los paquetes incluyen Facebook, Instagram, X y WhatsApp.

Ahora Telcel comenzó a enviar algunos mensajes a sus clientes para que sus datos no se consuman tan rápidamente. El sms dice: "¿Actualizaste tu iPhone? Revisa que en el menú de 'Configuración', las opciones de asistencia Wi-Fi y los respaldos en la Nube estén desactivadas para que puedas controlar tu consumo de datos. Más info en: https://bit.ly/3Y63fZq".

Telcel explica qué pasa con los datos

¿Cuáles son las redes sociales que consumen más datos de Telcel?

Facebook y Messenger son las redes sociales que consumen un mayor número de datos, debido a la reproducción de video, que es lo que más absorbe megas fuera de la navegación ilimitada. Además de que las llamadas y videollamadas dentro de Messenger se descontarán de tus datos directamente, pues estas no se encuentran presupuestadas entre lo que incluyen los paquetes de Telcel.

Estas especificaciones se encuentran en el documento "Política de Uso de Redes Sociales y Mensajería Instantánea Incluidas (Amigo y Plan de Renta)" de la telefónica de América Móvil de Carlos Slim. Ahí mismo es en donde cualquier usuario puede consultar a detalle qué absorbe más sus megas para tomar acciones en torno a ello.

