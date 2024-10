BanCoppel confirma fallas en su app: ¿qué pasará con los pagos de sus clientes?

Durante los últimos días el nombre de BanCoppel ha aparecido de forma recurrente en las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que cientos de usuarios reportaron que no pudieron realizar sus pagos a tiempo debido a que la aplicación móvil no se los permitía y debido a ello la reconocida entidad bancaria emitió un comunicado en el que confirmó fallas en el funcionamiento de su app y señaló cuáles son las opciones que tienen sus clientes para realizar sus transacciones.

Los problemas en el servicio de la app de BanCoppel comenzaron desde el pasado viernes 11 de octubre, sin embargo, la referida entidad financiera señaló que dicha situación se derivó por cuestiones de mantenimiento, por lo que invitó a sus usuarios a hacer sus pagos directamente en sucursales, lo cual, provocó cierta molestia entre sus clientes, pues desde entonces presentaron complicaciones para realizar sus transacciones.

Las fallas en la app de BanCoppel se originaron tras un periodo de mantenimiento. Foto: X: BanCoppel

Cabe mencionar que, BanCoppel no detalló cuándo terminó el proceso de mantenimiento en su app móvil, sin embargo, los reportes y quejas de parte de sus usuarios no pararon de llegar y fue hasta el martes 15 de octubre cuando el reconocido banco emitió un nuevo comunicado en el que confirmaron que su app estaba presentando intermitencias en su servicio, sin embargo, no detallaron el motivo y señalaron que sus clientes podían recurrir a la banca por internet o directo a sucursales para poder realizar sus pagos y otras transacciones.

Es importante señalar que, en redes sociales decenas de usuarios señalaron que las alternativas que ofrecía BanCoppel para realizar transacciones no fueron muy efectivas pues para ingresar a la banca en línea o realizar ciertos movimientos en sucursales se requería un token móvil, el cual, se obtiene a través de la app, la cual, como se dijo antes, no estaba funcionando debidamente, por lo que más de un usuario experimentó retrasos en sus pagos, lo cual, generó el cobro de intereses.

BanCoppel confirmó intermitencias en su servicio durante los últimos días. Foto: X: BanCoppel

Coppel ya avanza en el restablecimiento de su app

La noche del viernes 18 de octubre, BanCoppel difundió un comunicado en el que confirmó que continúan los trabajos para reestablecer el servicio de su aplicación móvil y confirmó que sus clientes ya podían realizar las siguientes funciones:

Enviar y recibir dinero entre cuentas BanCoppel y otros bancos

Consultar el saldo de sus tarjetas de crédito y débito

Pago de Tarjeta de crédito

Apartados, deposita y dispón de tu dinero

Compras por internet con tu código de seguridad dinámico

CoDi para realizar pagos y cobros mediante código QR.

Token Digital para realizar transferencias con tu banca por internet

BanCoppel ya se encuentra trabajando para reestablecer el servicio de su app al cien por ciento lo más pronto posible. Foto: X: BanCoppel

En adición a ello, BanCoppel les pidió a sus clientes no desinstalar su aplicación para evitar problemas de reingreso cuando se reestablezca el servicio completamente, además, reiteró que sus usuarios pueden realizar operaciones a través de cajeros automáticos, ventanillas electrónicas, banca por internet, vía SMS al 98000, en cajas de abono de Tiendas Coppel, Oxxo y 7-Eleven y en todas sus sucursales, las cuales brindan servicio los 7 días de la semana.

En caso de tener alguna duda adicional, BanCoppel puso a disposición el WhatsApp 55 3055 9922 y el teléfono 800 122 6773 donde personal de la referida entidad bancaria atenderá todas tus dudas.

