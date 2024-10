¿Aguinaldo doble este 2024? Estos trabajadores ya tendrán derecho al pago

En México, el aguinaldo es un pago adicional que reciben los trabajadores cada año, como una especie de bono de fin de año que les permite hacer frente a los gastos de fin de año, como celebraciones, regalos y vacaciones, entre otros que puedan surgir como parte de la temporada festiva, en la que son habituales los días feriados.

El aguinaldo es un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo, el cual tiene como objetivo brindar a los trabajadores un ingreso extra durante la temporada navideña con el que puedan pasar una agradable temporada de fin de año, época tradicionalmente destinada a las celebraciones.

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México, pues consta de un bono anual que es adicional al salario que reciben cada mes y les permite destinarlo a distintos fines. Actualmente, legisladores federales tienen entre las iniciativas pendientes por discutir una que propone aumentar la bonificación al doble, por lo que podría haber un aumento en el pago este 2024.

¿En qué consiste la propuesta de Doble Aguinaldo?

La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) conocida como "Aguinaldo Digno" o "Doble Aguinaldo" busca modificar el artículo 87 de la LFT para duplicar el monto del aguinaldo que reciben anualmente los trabajadores del sector privado.

La propuesta argumenta que la actual cantidad de 15 días de salario como aguinaldo se ha quedado obsoleta ante el aumento constante de la inflación y el costo de vida en México. Los promotores de esta reforma señalan que un aguinaldo más elevado permitiría a los trabajadores hacer frente a los gastos adicionales que suelen surgir durante la temporada navideña y principios de año.

La reforma aún se encuentra en etapa de discusión y análisis, y deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión para convertirse en ley. Sin embargo, esta iniciativa ha generado expectativa además de debate entre trabajadores, empresarios y legisladores, quienes evalúan tanto los beneficios sociales como las posibles implicaciones económicas de esta medida.

¿Qué trabajadores recibirán Doble Aguinaldo este 2024?

Debido a que la iniciativa aún no es avalada por el Congreso de la Unión, hasta el momento no se prevé su aplicación general, por lo que los trabajadores recibirían únicamente los 15 días de salario que marca el aguinaldo por ley.

Sin embargo, podrán recibir doble aguinaldo o incluso más, es decir, al menos 30 días de sueldo, aquellos trabajadores de empresas privadas cuyos contratos estipulen una cantidad superior de aguinaldo a los 15 días obligados por ley.

Del mismo modo, los trabajadores del sector público cuentan con una bonificación de 40 días de salario, por lo que aunque no se apruebe esta reforma para este año, recibirán más del doble de los 15 días que reciben otros trabajadores.

¿En qué consiste el Aguinaldo?

Por ley, el aguinaldo equivale a al menos 15 días de salario. Esto significa que, sin importar cuánto ganes, tienes derecho a recibir como mínimo el equivalente a 15 días de tu sueldo como aguinaldo. El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.

¿Y si no he trabajado el año completo? Si no has cumplido un año de servicio, tienes derecho a una parte proporcional del aguinaldo, de acuerdo con los meses que hayas trabajado.

Para calcular tu aguinaldo, debes calcular tu salario diario y multiplicarlo por 15. Por ejemplo, si tu salario mensual es de $15,000 pesos, tu sueldo diario es de 493.15 pesos, por lo que el aguinaldo, al ser el pago de 15 días, llegaría a aproximadamente 7,397 pesos.

