Sams’ Club: 3 ofertas imperdibles para Halloween y Día de Muertos

Cada vez está más cerca Halloween, así como el tradicional Día de Muertos en México, así que Sam's Club, la cadena de supermercados de mayoreo ya está lista para recibir ambas fechas y ha comenzado a lanzar distintos artículos que no pueden faltar tales como los disfraces, las decoraciones y el delicioso pan de muerto, por ello aquí te compartimos tres ofertas imperdibles que estarán disponibles hasta el próximo 6 de octubre.

Pan de muerto y calabaza

Si eres de los que no perdona el pan de muerto en esta temporada, debes saber que Sam's cuenta con un rico pan de muerto de la marca Member's Mark de un kg en $101.26. Desafortunadamente se ha agotado en línea, pero no en las tiendas físicas. Así que no te pierdas esta oportunidad.

No puede faltar en las ofrendas. Foto: Sam's Club

Calabaza Halloween de la marca Fresh Farm de 9 kg aproximadamente, la cual es ideal para tallar figuras, como decoración en Halloween o Día de Muertos, tiene un nivel de dulzura medio y se pueden preparar distintos platillos con ella. Tienen un costo de $184.14 pesos.

Prepara deliciosos platillos con calabaza o decora tus espacios. Foto: Sam's Club

Decora tu ofrenda con veladoras

Para tu ofrenda encontrarás paquetes de seis veladoras Member's Mark en $240.39 pesos menos un 5% adicional. Tienen tres diseños diferentes. Están fabricadas con parafina que no hará humo, tampoco tienen plomo y tienen larga duración. Son hechas en México.

Tienen 3 modelos distintos. Foto: Sam's Club

Disfraces para niños

Durante esas fechas es muy común que en preescolar o primaria pidan a los menores de edad ir disfrazados de algún personaje de películas de terror cuando se organiza algún festival, así que Sam's cuenta actualmente con una gran variedad de disfraces en tallas 6-7 de Pirata, Rapunzel, Batman, Catrina y Spiderman en $510.47 pesos.

Disfraza a los más pequeños de la familia. Foto: Sam's Club

