Huawei comprometida en formar talento digital para el futuro

La innovación tecnológica avanza rápidamente, pero no el talento para operar; revertir esta realidad es la misión de Huawei para los próximos años.

La tecnología avanza a pasos acelerados, y las empresas la están demandando cada vez más para eficientar sus procesos y tener un mejor crecimiento. Sin embargo, en medio de esta evolución, hay un desafío a vencer: la escasez de talento, especialmente en Latinoamérica, realidad que Huawei trabaja por cambiar.

“El tema tecnológico cobra mayor relevancia en las organizaciones, la están haciendo base de sus operaciones esenciales, pero hay dos problemas; por un lado, no hay suficientes profesionales para ejecutarla, y por el otro, uno aún mayor, la retención del talento”, explicó César Funes, Vice President of Public Affairs de Huawei Latin America and the Caribbean.

Durante la presentación del estudio Digital skills and talent to harness the ICT value for the business, Funes explicó que la tecnología es un tema que seguirá en auge, siendo el data management & analytics, ciberseguridad, áreas técnicas de TI, e infraestructura de red empresarial, las tecnologías que más demanda tendrán para 2025. Para esto, es crucial tener a los especialistas adecuados.

Ante la falta de talento, las empresas en Argentina, Brasil, México, Perú y Colombia -donde se realizó el estudio-, están recurriendo al outsourincg. En promedio, 45% de las compañías subcontratan las funciones más difíciles en sus operaciones.

En opinión de Carlos Nazareth Marins, director de Inatel en Brasil, la falta de profesionistas radica en los problemas educativos. La forma de revertirlo es rediseñando los sistemas de educación desde la etapa básica. Tan solo en el país sudamericano, cada año 6 millones de estudiantes terminan el bachillerato, pero solo 2 millones entran la universidad, y únicamente 1 millón la concluye, siendo las materias STEM las de menor incidencia.

“En Brasil, solo 6% de los alumnos estudia una carrera STEM, de los cuales 5% son jóvenes. Para 2025 habrán fallecido 5,000 trabajadores de TI, lo que es un problema, pues se generará un caos en las telecomunicaciones y diversos sectores, y si no se atiende, no habrá condiciones de crecimiento. Se viene una situación crítica, no solo aquí, sino en Latinoamérica”, agregó Carlos Nazareth Marins.

En esto coincidió César Funes, quien aseguró que la brecha se da porque la tecnología va a un ritmo acelerado, pero el desarrollo de talento no va a la par. Si bien, se debe trabajar desde el ámbito educativo, las empresas tienen un papel muy importante en esta transformación. “La buena noticia es que como compañías de tecnología ya estamos trabajando en programas para desarrollar talento”.

Formando talento para el futuro

Shau Wa Yu Tan, gerente de vinculación académica en Huawei México, detalló que dentro del compromiso de crear mejores condiciones para las personas, y fomentar el desarrollo tecnológico, parte de su misión es capacitar al talento que liderará las operaciones en el futuro.

“Es un reto enorme reducir esta brecha en América Latina y el Caribe, pero Huawei está comprometida en el desarrollo de talento de la región”, expresó Samira Herrera, Directora de Relaciones Públicas de Huawei México.

La empresa cuenta con programas en Latinoamérica como Semillas para el futuro: Huawei ICT Academy, Global ICT Competition, y Training centers, que permiten a jóvenes capacitarse en áreas como Inteligencia Artificial, Big Data, ciberseguridad, por mencionar algunas, para impulsar el desempeño en su carrera.

En el programa Semillas para el futuro, detalló Yu Tan, los participantes visitan China durante dos semanas para conocer las tecnologías de la empresa, y tener una experiencia cultural que les permita desarrollar mejor su creatividad y habilidades. Desde 2014 se realiza en Latinoamérica y, actualmente, 20 regiones ya son parte de la iniciativa que ya abrió su convocatoria para este año.

Con Huawei ICT Academy, se trabaja en reducir la brecha con capacitación a docentes y estudiantes para incorporar la tecnología desde la enseñanza hasta el aprendizaje de la operación. A la fecha, 458 universidades ya se han sumado a la iniciativa.

“El gran desafío de las universidades latinoamericanas es ofrecer las disciplinas adecuadas y los fundamentos en ciencia y tecnología. El reto es cambiar la perspectiva, pues hay docentes que todavía creen que la IA es un problema, cuando realmente es una gran solución para la investigación y educación. Hay que cambiar la mentalidad”, expuso Carlos Nazareth Marins.

Finalmente, con Global ICT Competition, estudiantes de la ICT Academy participan en el desarrollo de proyectos que resuelvan problemáticas y mejoren la vida de las personas.

“En Huawei trabajamos en una serie de programas con el objetivo de cultivar el talento digital del futuro. Es nuestra manera de enfocarnos en las personas de la región y de crear mejores realidades”, finalizó Shau Wa Yu Tan, gerente de vinculación académica en Huawei México.