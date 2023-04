La compra de las 13 plantas de Iberdrola no cambia la generación de energía, solo la pone en manos de la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer que el Gobierno federal adquirió 13 plantas de generación de energía a la compañía española Iberdrola, las cuales serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El monto de la transacción fue de 6 mil millones de dólares por 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica, que suman una capacidad de 8 mil 539 megavatios (MW). Esta adquisición se llevó a cabo a través de un vehículo de inversión nacional con la participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que es administrado por Mexico Infrastructure Partners, y con financiamiento de la banca.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios para El Heraldo Media Group, Paul Sánchez, socio de Perceptia 21 y analista de energía, comentó que el mandatario mexicano "ya salió a vender la idea de que este es un negocio para fortalecer a la CFE y que habrá alguna alianza de operación donde tratará de generar valor para estos activos, aunque no sean de la CFE, pero sí hay algún financiamiento que tendrá que conseguir México mediante la deuda que si bien no está en el presupuesto, sí es una deuda pública, de un fondo público, de un vehículo de inversión público que maneja el Fonadin".

Destacó que el presidente busca vender la idea de que se está "renacionalizando la industria eléctrica, así como lo hizo (Adolfo) López Mateos cuando compró la infraestructura eléctrica del país, también lo estoy haciendo aquí en México". Sin embargo, agregó, hay algunos aspectos que no quedan claros como los instrumentos, que sea un fondo de inversión privado y que haya un financiamiento público.

El monto de la transacción fue de 6 mil millones de dólares. Foto: Especial

Recordó que el año pasado, uno de los temas que se discutieron sobre la Reforma Eléctrica fue que la CFE controlara una parte del mercado, 54 por ciento, y con esto faltaría avanzar al menos en la retórica, apuntó, cómo se logra llegar a este objetivo de que la Comisión Federal de Electricidad genere energía con plantas en las que tiene más participación el Estado mexicano.

Por tanto, Iberdrola no se va del país, dijo el experto, deja 80 por ciento de sus activos de generación en México y ahora se concentra en la parte renovable.

"Veremos cómo se opera, porque al final del día un fondo de inversión tiene que generar rendimientos y no se puede operar con las ineficiencias que está acostumbrado CFE de producir", expresó.

Indicó que al menos unas nueve plantas de las adquiridas son productores independientes de energía, ya le maquilaban y le vendían, y en el mercado eléctrico operan a través de CFE generación cinco..

"Para añadirle más complicaciones al tema, no cambia nada, no cambia la estructura de generación, no se generan nuevas plantas y, por otro lado, la energía ya la produce para CFE, es decir, CFE comercializa esa energía, y tiene un contrato de cobertura para sostener los precios de los recibos eléctricos que tenemos ya para el suministro básico", explicó.

Los riesgos

Sánchez apuntó que el riesgo más grande financieramente es "que haya algún arreglo con Mexico Infrastructure Partners" y que, en caso de no generar los réditos que se requiera para el mercado, se tuviera que fondear con recursos públicos o rescatar la inversión; sin embargo, si se opera correctamente y buscando eficiencias operativas.

"Yo no vería un riesgo ahorita de corto plazo, pero si después se revende a CFE, pues ahí están los riesgos", manifestó.

Seguir leyendo:

AMLO anuncia que México comprará a Iberdrola 13 plantas eléctricas: "Es la nueva nacionalización"

Apagan planta de Iberdrola en Guanajuato por incumplimiento de uso de suelo

AMLO sugiere injerencia de Iberdrola en consulta de EU sobre la política energética