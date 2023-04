El seguro de vida que sí usas en vida

Si eres de los que tienen la idea de que un seguro de vida sirve sólo para pagar los gastos funerarios y dejar una compensación económica a tus familiares cuando fallezcas, no conoces aún los beneficios del Seguro de Vida de BBVA.

La póliza de BBVA ofrece a sus clientes un conjunto de beneficios que puedes aprovechar en tu día a día, como:

Asistencias médicas: Disfruta de descuentos en farmacias y laboratorios, consulta médica a domicilio, asistencia médica telefónica, ambulancia a domicilio y más.

Asistencias de hogar: Ofrece servicios de plomería, cerrajería, albañilería y vidriería.

Ofrece servicios de plomería, cerrajería, albañilería y vidriería. Asistencia vial: Para accidentes o altercados menores como cambio de llanta, paso de corriente eléctrica, servicio de grúa, y carga de hasta 5 litros de gasolina.

Además, al contratar el Seguro de Vida de BBVA tus beneficiarios no sólo recibirán un apoyo económico si llegas a faltar, también recibirás en vida un monedero electrónico para que disfrutes aquellas experiencias importantes de tu vida, como casarte, tener hijos o comprar una casa; y, si sufres un accidente o una enfermedad, tienes un apoyo económico en caso de hospitalización por más de dos días.

El programa Vitality premia tu bienestar

El Seguro de Vida de BBVA es el único en el mercado que cuenta con un programa de recompensas por cuidar tu salud. Con su programa de bienestar Vitality, recibes recompensas por cumplir metas como dormir bien, no usar el teléfono durante la hora de la comida, realizar actividad física, tener una dieta balanceada, entre otras.

Cuando cumples tus objetivos, puedes recibir premios como tarjetas de regalo Amazon, cafés semanales, descuentos y bonificaciones con BBVA.

A tu medida

El Seguro de Vida de BBVA te protege con coberturas personalizadas, de acuerdo con tus necesidades y las de tu familia. Su vigencia es anual y la renovación es automática hasta los 99 años; puedes cancelar en cualquier momento.

Debes tomar en cuenta todas las características y requisitos antes de cotizar, de esta forma no te llevarás sorpresas y podrás sacarle el mayor provecho a tu seguro de vida; no sólo cuando ya no estés.

Sin salir de casa

Si quieres contratar el Seguro de Vida de BBVA puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Contrátalo 100% en línea y sin la necesidad de presentar estudios médicos.

Puedes agregar hasta cuatro beneficiarios, pagar a meses sin intereses y tener precio menor en pago anual; en el caso por muerte accidental se te paga el doble.

¿Y el pago? Puedes hacerlo con tarjeta de crédito o débito BBVA y tarjetas de crédito de otros bancos. Incluso, puedes pagarlo con los Puntos de tu tarjeta de crédito BBVA.

Conoce más en bbva.mx/vida o acude a tu sucursal favorita.