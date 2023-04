3 apps que te ayudarán a mejorar tus finanzas personales

Desafortunadamente en México aún no se tiene una cultura dominante sobre esto, ya que la mayoría de los mexicanos corremos el riesgo de caer en diversos problemas financieros o de vivir económicamente el día a día sin contar con un fondo de ahorro, debido a que la mayoría de personas no suele hacer un presupuesto o no suele llevar un control de sus gatos, y sí se hace, es de manera mental, lo cual no nos permite hacer un buen análisis de nuestras finanzas.

Debemos tomar en cuenta que en nuestra vida surgen gastos imprevistos, y si llevamos un control "mental" o más bien, no llevamos un control difícilmente podremos ser conscientes de nuestra situación financiera y de poder planear un ahorro para el futuro.

Actualmente uno de los dispositivos electrónicos más utilizados son los teléfonos celulares, con ellos realizamos diversas actividades, ya sea entretenimiento, estudio, trabajo, etc. Pero también podemos darle un buen uso para el manejo de nuestras finanzas y todo esto gracias a la gran cantidad de apps que se han diseñado con diferentes fines. Debemos saber sacarles provecho a sus múltiples funciones y en el caso de las transacciones bancarias en línea, estos dispositivos pueden ser de gran utilidad, facilitando muchas de las operaciones de manera cómoda, rápida y segura e incluso pueden ofrecer un mejor manejo de nuestras finanzas donde podremos visualizarlas y así saber en qué invertimos o gastamos nuestro dinero durante el día, la semana y saber cómo llegamos a fin de mes.

La tecnología es un aliado muy valioso en esta tarea. Para que lleves cada detalle de tus finanzas en tu teléfono inteligente, un dispositivo que siempre está contigo, presentamos las mejores aplicaciones de finanzas disponibles en México.

Escucha el podcast Dinero y Finanzas Personales y aprende más del tema

Aplicaciones que puedes usar para llevar tus finanzas

Es importante conocer las diferentes herramientas que la tecnología nos está brindando como las aplicaciones móviles para tener un mejor manejo de nuestro dinero. Aquí te dejamos algunas de nuestras favoritas.

Fintonic

Es una app móvil de finanzas que tiene como principal objetivo ayudar a organizar los ingresos y los gastos de sus usuarios donde la meta final es la de ahorrar.

Para conseguir estos propósitos, la aplicación organiza la información de todas las cuentas bancarias del usuario en un mismo lugar y así se puede disponer de la información de forma centralizada y con todos los datos posibles. Disponible para dispositivos Android e iOS.

Monefy

Si lo que buscas es elaborar un presupuesto personal muy completo, Monefy es una app que puedes considerar. Puedes organizar tus gastos con las categorías que existen o crear nuevas personalizadas. Además, no es necesario que ingreses cuentas bancarias, ya que tú mismo puedes introducir el ingreso mensual y los movimientos diarios que hay al día, mes o año.

Si quieres puedes exportar toda la información a un Excel para guardar los registros, además, puede estar abierta en varios dispositivos. Está disponible para Android e iOS.

BBVA

Existen ya en el mercado aplicaciones móviles capaces de mostrar con mucho detalle cómo y en qué se gasta el dinero una persona. En el caso de la ‘app’ de BBVA te permite conocer a través de su herramienta ‘Mi día a día’ permitiéndonos conocer no solo en qué partidas el presupuesto personal o familiar se concentran los gastos (alimentación, transporte, moda, ocio, etc), sino también las tiendas o proveedores concretos en los que se han producido esos gastos. La ‘app’ del banco, que incluye sugerencias para ayudar a los clientes a gestionar mejor su dinero, cuenta también con reglas automáticas que los usuarios pueden programar libremente para alcanzar sus metas de ahorro.