FMI y BM advierten sobre menor expansión económica en próximos cinco años

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) reconocieron que la inflación es el gran problema que afecta al desarrollo económico mundial, lo que provocará que no se pueda atender a los más pobres y no se logre un crecimiento económico robusto, al grado que el Producto Interno Bruto (PIB) global no supere 3 por ciento en los próximos cinco años.

Al iniciar las Reuniones de Primavera 2023, en Washington, Estados Unidos, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y David Malpass, presidente del BM, reconocieron que el mundo ha enfrentado “choques constantes” como la pandemia y la “guerra en Ucrania” que debilitan el crecimiento económico y afectan a los más vulnerables.

Kristalina Georgieva destacó, en conferencia virtual, que “estamos proyectando que, a pesar de la resiliencia en materia de gasto de consumidor en Estados Unidos y Europa, y a pesar del resurgimiento, por la apertura de China, el crecimiento mundial seguirá estando por debajo de 3 por ciento este año, y lo más preocupante es que probablemente siga siendo así por ciento en los próximos cinco años”.

Este bajo crecimiento responde a tres condiciones, explicó, primero porque el cuadro de crecimiento es divergente, “hay mercados emergentes a los que les irá mejor, pero para los más pobres el futuro no es optimista, pues su ingreso per cápita seguirá por debajo del nivel de ingreso promedio”.

Segundo, hacen falta reformas estructurales que eleven la productividad.

Tercero, “la fragmentación se está profundizando y eso quiere decir que lo que ha generado un impulso al crecimiento se está viendo afectada negativamente”.

LSN

SIGUE LEYENDO:

BMV suspende sesión de remates ante una falla en la difusión de la información

El nearshoring beneficiará a empresas de la construcción en la CDMX