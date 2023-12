SAT multará hasta con 10 mil pesos a quienes no activen su Buzón Tributario

El Buzón Tributario es el medio por el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obliga a las personas que se encuentran bajo un régimen fiscal a notificar sobre movimientos o los actos administrativos, por lo que este año hizo un llamado a cumplir con el requisito si no desean ser acreedores de una sanción.

A través de un comunicado, el SAT subrayó que "tener habilitado el Buzón Tributario, registrar y mantener actualizados sus medios de contacto, es una obligación fiscal desde 2020, por lo que incumplir con ello es motivo de infracción".

En este medio también se alertan a los deudos para cumplir con sus declaraciones fiscales entre otros trámites por lo que lanzó este comunicado para urgir a la población a hacerlo destacando algunos de sus beneficios y quienes deberían cumplir con dicha habilitación.

¿Quienes no deberán atender este registro?

El Servicio de Administración Tributaria, también expuso en su comunicado que todas las personas que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y quienes cuentan con una situación fiscal de cancelados deberán habilitarlo de manera obligatoria.

No obstante, para las personas físicas sin obligaciones fiscales, actividad económica y los asalariados y asimilados a salarios con un registro menor a 400 mil pesos cuentan con la opción de no hacerlo.

Beneficios de activar el Buzón Tributario

En sus redes sociales el SAT destaca que los contribuyentes tendrán certeza jurídica y podrán recibir información sobre el cumplimiento de sus obligaciones, entre los principales beneficios, además destacan los siguientes puntos:

Portal privado y personalizado

Economiza tiempo y recursos

Notificación electrónica

Conocer de manera oportuna cualquier requerimiento o resolución

Recibir información de facilidades fiscales

Paso a paso, así puedes habilitar tu Buzón tributario y evitar multas con el SAT

De acuerdo con una guía publicada por el SAT, lo primero que debes hacer para activar tu buzón tributario es acceder a la página sat.gob.mx. Al entrar, sólo debes darle click al botón que dice "Buzón tributario" e ingresar con tu contraseña o e. firma. Posteriormente, deberás elegir la opción de "Configuración" y llenar el formulario de medios de contacto registrando tu número de celular y correo electrónico.

Al completar el primer paso, deberás confirmar tus datos: para hacerlo con el correo electrónico necesitas dar clic en el vínculo que llegará a tu correo, mientas que para confirmar el celular, recibirás un código por medio de mensaje SMS. Lo que requieres hacer es ingresar a tu Buzón Tributario y en la opción "Configuración", registrar el código que te enviaron. Así, sólo resta darle "Continuar" y queda listo el proceso.

Ingresa a SAT.gob.mx Da clic en el minisitio de buzón tributario Selecciona "habilita tu buzón" Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma vigente Registra tus medios de contacto (email y celular

¿De cuánto es la multa si no habilito el Buzón Tributario?

De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción por la no habilitación del Buzón Tributario, el no registro o la no actualización de los medios de contacto, será una multa de tres mil 420 a 10 mil 260 pesos



Para la aplicación de dicha sanción se extiende prórroga hasta el 1 de enero de 2024, de conformidad con el artículo transitorio Sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2022. Puedes consultas las preguntas y dudas respecto a en qué ocasiones se habilitan multas aquí.