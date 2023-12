¿Qué es el estrés financiero y cómo atenderlo?

La pandemia por COVID-19 exhibió la vulnerabilidad financiera de muchos segmentos de la población, no sólo de los mexicanos, sino también de los países más desarrollados. La mayoría de las personas no estaban preparadas en términos financieros para hacer frente a una prolongada crisis de ingresos y tuvieron que echar mano a créditos, préstamos para salir de esto.

El estrés financiero es un problema que afecta a demasiadas personas y aunque parece ser no visible afecta a gran parte de la sociedad, pero sus implicaciones para la salud y el bienestar cobran efecto si no se trata correctamente por lo cual no debemos de subestimar. Este tipo de problema se define como la angustia, la ansiedad y la presión ante una situación económica llena de incertidumbre y de dificultad económica que roba energía y tiempo.

Sigue leyendo:

¿Cetes o tandas? Esta es la mejor forma de incrementar tus ahorros en 2024

¿Quieres hacer rendir tu dinero? Sigue estos consejos

Un plan de acción es importante para saber tus deudas y saldarlas. FOTO: Freepick

El estrés financiero afecta a tu salud física provocando insomnio, depresión y problemas cardiovasculares también contrae con ello una afectación al bienestar emocional con la familia, el entorno social y laboral disminuyendo la productividad.

¿Cómo lo podemos identificar?

En México la población adulta lo padece pues de acuerdo con el “Reporte Bienestar Financiero 2023”, para el caso de México -realizado por Invested, Vanguard, AON y Amedirh- el 57.33% afirma que sus finanzas impacta directamente a la vida cotidiana.

Necesitas pedir prestado para llegar al fin de mes

Te atrasas en el pago de créditos y servicios

Pagas un crédito con otro

Buscas un trabajo adicional

Gastas más de lo que tu presupuesto te permite

Utilizas la tarjeta de crédito para gastos diarios

Tener una buena salud fianciera te permiyte estar bien de salud y emocionalmente: FOTO: Freepick

¿Cómo prevenir el estrés financiero?

El estrés financiero no es un problema que deba de minimizarse, postergarse o ignorarse debe de ser atacado con una gran decisión y con ello un “Plan de Acción”, que incluye un importante cambio de hábitos.

Plan de acción: tener una meta reduce el estrés para esto es importante reconocer tu fuente de endeudamiento.

Haz un presupuesto: no tener un presupuesto o registro de los gastos te hará perder tiempo y dinero.

Identifica tus deudas: analiza y clasifica, estableciendo un orden de deudas.

Reduce el uso de crédito: recuerda que el crédito no es malo, pero antes de contratarlo, conoce tu capacidad de pago.

Contar con fondo de emergencia: te dará seguridad ante eventualidades y te liberará del estrés financiero.

Indentificar tus deudas y priorizar es un paso importante para salir del estrés financiero. FOTO: Freepick

La “Salud Financiera” es un estado en el que una persona puede cubrir sus necesidades actuales, absorber los choques financieros y pueda ir en busca de objetivos financieros a de mediano y largo plazo.