La Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales enfocados en los jóvenes del país que otorga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con la Pensión del Bienestar que otorga a los adultos mayores, ha aumentado paulatinamente el monto que reciben hasta que finalmente alcance los 6 mil pesos bimestrales antes de que termine su administración en 2024.

En ese sentido, se especula si para el caso de la Beca Benito Juárez otorgada para los estudiantes desde los niveles básicos hasta la licenciatura también tengan un incremento en su monto total. La beca ha ayudado para que los estudiantes puedan adquirir diversos materiales que van desde útiles escolares hasta ayuda para poder usar el transporte público.

La Beca Benito Juárez apoya a los estudiantes. Foto: Archivo

Sigue leyendo:

Beca Benito Juárez: ya empezaron a depositar el pago de noviembre para educación básica, media y superior

Beca Benito Juárez: ¿cuándo depositan los 3 mil 500 pesos este 2023?

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Benito Juárez?

Los montos que reciben los alumnos se dividen entre los de nivel básico y superior. FOTO: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó sobre los depósitos de dinero que recibe cada alumno en su respectivo nivel académico que cursa, por lo tanto los montos se dividen entre los de nivel básico y superior, los cuales se realizan cada dos o hasta más meses acumulados.

Nivel básico: 875 pesos mensuales.

Nivel superior: 2 mil 575 pesos mensuales.

¿Aumentará el pago de la Beca Benito Juárez en 2024 y de cuánto será?

La Beca Benuto Juárez se puso en marcha con la administración de AMLO. Foto: Archivo

Sin embargo, los montos hasta ahora establecidos continúan de esa manera en el último mes y medio que le queda al 2023; no obstante, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer sobre un posible aumento en los pagos de Beca Benito Juárez, por lo tanto no está previsto que suceda un incremento.

Para cada nivel ya sea de educación básica o superior, el gobierno federal tiene a disposición dos enlaces para que los beneficiarios puedan inscribirse en el programa federal dando click en este enlace.