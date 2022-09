IMEF pide un paquete económico 2023 que aliente la inversión

El Instituto Mexicanos de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) recomendó que elPaquete Económico de 2023que se presentará este jueves 8 de agosto sea realista y aliente la inversión.

“Esperamos un paquete económico que aliente y estimule la inversión, que sea equilibrado, balanceado en relación de ingresos y egresos y que sea realista”, señaló Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF.

Durante el XII Congreso Internacional de Investigación Financiera de la Fundación IMEF, el cual, busca vincular la academia con el campo productivo en materia de especialistas en finanzas sean contadores o economistas, Hernández Bringas apuntó que “de nada serviría un paquete económico con premisas que no se puedan alcanzar”.

Señaló que aún no se puede dar una opinión más amplia hasta que se presente el documento ante el Congreso de la Unión, pero dijo que de lo que se conoce como el hecho de que no habrá modificaciones a la Miscelánea Fiscal, es decir, que no habrá nuevos impuestos o cambios de reglas, “en principio se oye bien”.

Esto regirá el gasto público del próximo año

Dijo que darán una postura clara sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación tras su análisis y revisión, pero consideró “la prioridad del presupuesto debe ser el estímulo a la inversión porque los niveles que tenemos equivalen a los que se tenían en 2014”.

Ante este rezago, dijo que en México se tiene una gran necesidad de que haya nuevas inversiones productivas “que se instalen nuevas fábricas y empresas en México y con ello se incremente el empleo y el consumo”.

Lo deseable, indicó Alejandro Hernández, es que el Paquete Económico favorezca el ambiente de negocios en el país y esto significa que “las inversiones no solo se concentren en unos cuantos proyectos, sino que se diversifiquen esos capitales en el país”.

Reconoció que hay analistas que prevén que para 2023 la economía de Estados Unidos se desacelera y eso afectará a la economía nacional sobre todo por el aspecto de las exportaciones y en ese sentido, dijo que aunque eso ya no corresponda al Paquete Económico “lo que se necesita es un Estado de Derecho total, sobre todo en las exportaciones”.

Recordó que hay una disputa en el marco del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (TMEC) y si no hay acuerdos, México estaría enfrentando sanciones arancelarias y eso dijo “nos perjudicaría”.

Lo que se espera dijo por último "es un ambiente de certeza jurídica en donde pudieran trabajar con una perspectiva clara que nos de la reactivación necesaria que buscamos en el país”.

