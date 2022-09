Pide Aeroméxico darle fin al uso de cubrebocas dentro de los aviones

Para poder competir en condiciones similares, Aeroméxico solicitó a las autoridades en salud del país poner fin al uso obligatorio del cubrebocas en vuelos.

“Hay un gran espacio para mejorar y tener una política regulatoria de la industria nacional. En sanidad, el ambiente de un avión es como de un hospital. Tienes el aire más limpio que hay y en la actualidad en México seguimos pidiendo mascarillas para volar.

“Somos prácticamente de los únicos países que todavía requieren el uso de la mascarilla y en la mayoría es voluntario, es un factor importante para elegir por donde vuelas”, manifestó Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico.

Recordó que México fue uno de los pocos países que en la pandemia mantuvieron los cielos abiertos en vuelos internacionales, y que no entiende por qué a estas alturas se continúa exigiendo.

“Hemos insistido a la Secretaría de Salud que ya quite esta medida y que cada quien lo haga”, agregó.

Para el ejecutivo, estos son detalles que se suman a las dificultades regulatorias a las que se enfrentan las compañías mexicanas cuando compiten con líneas aéreas internacionales.

El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Catzin, confirmó que el uso del cubrebocas sí es un factor que puede ser importante para los pasajeros al elegir una aerolínea.

“Habrá pasajeros que les guste, que les dé tranquilidad y otros que no y tomen los vuelos donde no se aplique la medida porque quizás ya no es necesario. Siempre habrá que seguir las recomendaciones de los expertos en salud, las deben seguir las empresas, las personas y las autoridades”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.