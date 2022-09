Ven riesgo por precio del gas para la CFE

La calificadora Moody's observa para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que sus riesgos son básicamente por los precios del gas y no por las disputas en materia de energía en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Los riesgos ya están incorporados. Es cierto que los precios del gas todavía no ceden, que si se prolongan y no se trasladan a las tarifas, como ha venido pasando, pues a lo mejor crea presiones adicionales, pero diría que no va hacer algo a corto plazo, tenemos que ver que la situación debe ser prolongada en 12 o 18 meses”, comentó Adrián Garza, vicepresidente analista senior de Moody's Investors Service.

En julio, la calificadora rebajó la calificación de la Comisión Federal de Electricidad, a “Baa2” desde “Baa1” y cambió su perspectiva a “estable” desde “negativa”.

Ésto, luego de su decisión de degradar la deuda soberana de México, siendo una de las mayores razones los precios del gas que están elevados a nivel internacional y que representa para la empresa 50 por ciento de sus costos operativos.

El ejecutivo también explicó que no ve mayores riesgos por las disputas de la política energética del gobierno federal mexicano que busca fortalecer a la Comisión.

El vicepresidente analista senior de Moody's explicó que a pesar de la promoción de reformas a leyes y normatividad, realmente el marco regulatorio no ha cambiado, debido a la suspensión de estas intenciones mediante juicios de amparo.

PAL