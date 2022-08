TV Azteca amortiza 3 mil 347 mdp de su deuda con costo

En los últimos 18 meses, TV Azteca ha amortizado tres mil 347 millones de pesos de su deuda con costo, fortaleciendo así su estructura de capital y refrendando su compromiso de mantener solidez estratégica, financiera y operativa.

La compañía, que es uno de los mayores productores de contenidos para televisión en español, detalló en un comunicado, que recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, para acelerar los pagos de su deuda.

Aseguró que la citada institución financiera, representante común (trustee) de los tenedores de deuda, había informado la intención de vencer anticipadamente el bono con un plazo a 2024, por un total de 400 millones de dólares.

Ante este aviso, TV Azteca, explicó que mantiene diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes.

Por último, agregó que continuará trabajando con una estricta disciplina financiera para poder así garantizar una operación que favorezca a las audiencias, a los colaboradores y los clientes en cumplimiento con la regulación.

PAL