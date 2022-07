Expertos ven incertidumbre jurídica en México para invertir en red 5G

Los operadores de 5G, la nueva generación de banda ancha móvil, ven incertidumbre jurídica en México para invertir de lleno en la red de conexión, explicó Eillen Matus, directora de LegalTec Lab, del Tecnológico de Monterrey.

Además, enfatizó, de que se mantienen en alerta para saber cómo enfrentar los desafíos, las condiciones legislativas, regulatorias y de competencia económica.

“Se carece de una agenda digital, no existe una política pública clara que considere la implementación de la tecnología (5G), y al no haber una agenda política, esto tiene un impacto jurídico, porque no se garantiza que va a pasar y hay una falta de estandarización de las normas para el despliegue de esta infraestructura de telecomunicaciones en el país”, explicó en entrevista