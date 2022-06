Mente Mujer: Ellas ganan terreno en la Bolsa Mexicana de Valores

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cada vez tiene una mayor presencia de mujeres y actualmente trabaja para que en el futuro se cierre la brecha en niveles directivos.

Así lo plantea Rosa Crespo, directora ejecutiva de Factor Humano del Grupo BMV, quien reconoce que tanto el mercado financiero como el de Tecnología (ambos importantes en el mercado financiero) han sido sectores tradicionalmente de varones.

“Si nos vamos más para atrás, en el piso de remates no había brokers mujeres, pero el papel de ellas ha cambiado del tema administrativo a uno más activo. Hoy hay mucho interés”, expuso.

Inclusive, la directiva de la BMV expone que cada vez hay más atracción de las mujeres que salen de la universidad, en laborar en el mercado accionario. En entrevista con El Heraldo de México, agregó que, en 2022, de todos los nuevos ingresos en la BMV, 59 por ciento fueron mujeres. Y en el caso de los movimientos internos, 50% fueron de personal femenino, expuso Crespo.

“Cualquiera puede postularse, pero lo que se cuida como factor humano, es que haya una mujer; en caso de que no exista el perfil y en caso de que no haya talento interno, se busca de fuera. Buscamos en que por lo menos, en una terna, haya una mujer”, destacó.

Otro indicador, dijo, está en las posiciones de tecnología, en donde en la BMV cerca de 38 por ciento son mujeres, lo cual con el tiempo se ha ido incrementando.

En la BMV hay tres empresas con alrededor de 520 personas, en donde, en los últimos tres años, 45% son mujeres y el resto hombres.

“Si lo ves de manera general, no se ve mal, está decente, el problema es con los niveles; si segmentas en chicas de nuevo ingreso, sí tenemos en analistas y especialistas un mayor número de mujeres, con 51 por ciento contra 49% hombres”, expuso.

Sin embargo, dijo, en mandos medios, ya es 60 por ciento hombres y 40 por ciento mujeres y en niveles de dirección ya es 85 por ciento varones contra 15 por ciento de damas.

Además, a finales de abril, se aprobó que el Consejo de Administración de la BMV que 50 por ciento de los consejeros independientes sea representado por mujeres, con lo cual se procura la diversidad de género.

“En cinco años que llevo acá, no había Directora de Tecnología. Y no por cubrir una cuota o salir bien en la foto. Ella fue la mejor candidata entre cinco prospectos”.

“Aquí no hay un trabajo físico. ¿Hay algún puesto que pueda hacer un hombre y no una mujer? Yo te diría que no. Estamos trabajando para que se cierre la brecha”.