Mente Mujer: 64% de las mujeres que hacen pausa laboral para cuidar a sus hijos considera que las hace menos atractivas para el puesto

El dejar el trabajo por el cuidado de los hijos es algo que sigue siendo un estigma negativo, según un estudio de LinkedIn, que arroja que 64 por ciento de mujeres que lo hace e intenta volver al mercado laboral, considera que este tiempo las hace menos atractivas para el puesto.

En el mismo análisis, la mitad de los gerentes de contratación de las empresas admiten que este estigma existe, por eso el 68 por ciento de las mujeres debate entre poner esta pausa o no en su currículum. Cuando es una pausa frecuente que no debería traer consecuencias negativas, ya que tan sólo durante la pandemia, una de cada seis mujeres tuvo que decidir entre cuidar a sus hijos o seguir su carrera por la falta de políticas de flexibilidad viables en los trabajos.

No fue así para los hombres, ya que solamente ocho por ciento de los entrevistados señaló vivir la misma situación, lo que Natalia Fabeni, editora en jefe de noticias para la plataforma, ve como una enorme desigualdad al seguirle cargando a la mujer el cuidado de los hijos y las tareas de la casa.

“Esto deja de manifiesto la importancia de que las empresas tengan políticas flexibles, estableciendo trabajos por objetivos y metas, no por horas estipuladas o prácticas similares, lo que permite que esta tarea de ser trabajadores y a la vez mamás no sea imposible, porque de lo contrario es muy difícil, porque no hay un equilibrio entre la vida personal y la profesional”, aseguró Fabeni.