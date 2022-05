Venta al mayoreo de camiones crece 46.5% en abril: Inegi

La venta al mayoreo de camiones pesados en abril de 2022 creció 46.5 por ciento, respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El mes pasado se vendieron tres mil 370 unidades, mientras que en el mismo lapso de 2021 fueron dos mil 301 camiones pesados.

La venta al menudeo reportó un aumento de 28.3 por ciento, al colocarse 3 mil 275 vehículos de estas características.

En conferencia de prensa virtual, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), explicó que las empresas tienen mayor disponibilidad autos pesados en sus inventarios.

Además, la producción de estas unidades en plantas instaladas en México se incrementó 20.3 por ciento, al registrarse 15 mil 358 unidades comercializadas en el cuarto mes de este año.

TE PUEDE INTERESAR: 251 mil 547 autos ligeros fueron ensamblados en abril de este año, 6.6% menos que en el mismo mes de 2021

También la exportación creció 14.7 por ciento en la misma comparación, al colocarse en el extranjero un total de 12 mil 183 unidades.

Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), explicó que estos incrementos reportados en los meses recientes obedecen a mejoras en la proveeduría de semiconductores.

“Hemos visitado varias plantas. Sucede que no se tiene una sincronía en las plantas, respecto a las líneas de producción. Puede que salgan los vehículos, pero sin algún semiconductor, se apartan y cuando llega lo faltante salen.

“Entonces estamos viendo que la industria ha dejado de ser just in time (justo a tiempo), y por eso vemos que aumenta la producción. Por eso mismo pensamos que los crecimientos no son sostenidos”, anotó el ejecutivo.