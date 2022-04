Preocupa escasez de energía eléctrica: AMPIP

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) está preocupada porque hay zonas en el país donde escasea la energía eléctrica para el funcionamiento de plantas, aseguró Sergio Argüelles, presidente del organismo.

“Tenemos la preocupación de la Reforma Energética, ya hay zonas en donde ahorita está escaseando la disponibilidad de energía eléctrica, hay proyectos que ya no se pueden atender”, expuso el empresario en entrevista con El Heraldo de México.

Planteó que hay zonas donde han tenido problemas de suministro, como en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana y el Bajío.

Cuestionado sobre si han tenido apagones o el tipo de afectación, el empresario expuso: “Solamente no hay luz para prender una planta”.

El presidente de la AMPIP expuso que en los siguiente dos años ellos deben estar consumiendo 2.5 gigas de energía eléctrica que no se tienen proyectados generar.

Argüelles dijo que la AMPIP realiza un mapeo exacto de los lugares donde van a tener esas necesidades para analizar ese abastecimiento de energía eléctrica.

“Es parte de las preocupaciones que tenemos, el suministro de energía eléctrica y que, de alguna forma, hay el entendimiento de que si no se empieza a atender la demanda, no se van a poder atender a los clientes. Los inversionistas, si no tienen la infraestructura, simplemente se van a otro lado”, dijo.