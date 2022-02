Reto de Ahorro: 3 métodos para armar tu "cochinito" este 2022; puedes juntar hasta 66 mil pesos

Aunque ya nos encontremos en el segundo mes del año 2022 no hay pretextos para no cumplir con uno de tus principales objetivos para este 2022; el reto de ahorrar, para te sugerimos no perder más tiempo y poner manos a la obra. Puedes comenzar a partir de hoy o desde la primera semana y para conseguir tu objetivo te compartimos tres eficientes métodos con los que podrás ahorrar hasta 66 mil pesos en un año.

Si lo conviertes en un hábito, cualquiera de estos tres retos de ahorro se podrán convertir en tu mejor aliado financiero que te ayudará a mantener una caja de ahorro constante, la cual podrás utilizar a tu gusto en cualquier momento que sea necesario. Recuerda que como cualquier reto u objetivo que te propongas, esta meta de ahorro requerirá de constancia, disciplina y también de paciencia, por lo que tu objetivo debe mantenerse fijo en todo momento.

Este tipo de sistemas de ahorro pueden significar para muchos un punto clave para mejorar las finanzas personales o para lograr conseguir una mayor solvencia en tus ahorros, ya que además de darte la seguridad de tener un fondo del cual podrás disponer en cualquier momento, te podrá sacar de muchos apuros ante gastos imprevistos que puedan presentarse. A continuación te decimos en qué consiste cada uno de los tres métodos.

3 retos de ahorro para este 2022

Con este tipo de sistemas de ahorro puedes mejorar tus finanzas personales. FOTO. Especial

Reto de la moneda de $10 pesos: como en los tres casos que a continuación se exponen, con este reto ahorrarás de manera inmediata de manera sencilla. Consiste en que todas aquellas monedas de 10 pesos que lleguen a tus manos las tienes que apartar y destinar a este fondo de ahorro. Podrás guardarlas en alguna alcancía, una botella o un bote que tengas a la mano y no ocupes. Recuerda que el objetivo es que todas las monedas que lleguen a ti ,as guardes para este fin.

Este reto tiene la opción de que puedes elegir entre todas las monedas de 10, pesos pero también puedes utilizar las de 5 pesos o incluso las de dos pesos. La versatilidad del reto da la opción de que también puedas destinar a este fondo billetes de la denominación que tú elijas. El punto es no hacer trampa ya que todos los que tengas de esta denominación deben ser destinados al ahorro.

Reto de ahorrar con sobres: Si llevas a cabo este reto de manera correcta y sin ninguna trampa podrás ahorrar una buena cantidad de dinero de aquí y hasta el 31 de diciembre del 2022. Si bien la cantidad que podrías ahorrar su hubieses comenzado el reto desde el 1 de enero es de $66,675 pesos, nada te impide comenzar un mes después y lograr conseguir un fondo de ahorro de casi 60 mil pesos.

Para comenzar con este método de ahorro tienes que enumerar 365 sobres (uno por cada día del año), revolverlos y elegir uno cada diariamente. La cantidad que te aparezca en el sobre (que marca uno de los 365 días del año)indicará la cifra de dinero que deberás destinar al fondo diariamente. Para cumplir con este reto además de constancia deberás tener mucha disciplina, porque no puedes fallar un solo día. Ese es el objetivo.

La mejor motivación para ahorrar es el resultado en donde ves reflejado tu esfuerzo. FOTO: Especial

Reto de de las 52 semanas: Este método de ahorro se extenderá a lo largo de todo el año, por lo cual debes de ser consciente del compromiso que adquirirás desde el momento en que te decidas a aplicarlo, ya que de esto depende alcanzar el éxito al final del reto. Este método se aplicará a lo largo de las 52 semanas del año y durante cada semana deberás separar una cantidad (la que tu elijas), con el objetivo que al final del año tengas una buen suma.

Este punto otorga una ventaja ya que podrás ahorrar realmente la suma que tú te propongas, por ejemplo, si ahorras 100 pesos semanales, al final del 2022 podrías tener 5 mil 200 pesos. Sin embargo si decides incrementar la suma de ahorro, el fondo se incrementará y podrás al final disfrutar de un gran monto de ahorro. Al igual que en los anteriores retos, la constancia y la disciplina son determinantes.

