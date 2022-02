Método de Ahorro: Reúne hasta 10 mil pesos juntando tus billetes de 20 pesos; te decimos cómo

Si uno de tus objetivos para este año es comenzar tu plan de ahorro, considera que no hay pretextos para no cumplir con tu reto, por lo que te sugerimos no perder más tiempo y poner manos a la obra; enseguida te decimos cómo puedes comenzar a ahorrar desde hoy mediante un sencillo plan de 52 pagos semanales y de montos accesibles.

Puedes comenzar desde hoy o a partir de la próxima semana y para conseguir tu objetivo requerirás de mucha constancia y disciplina. Crear tu fondo de ahorro es una de los objetivos más ventajosos para tus finanzas personales; ya que además de darte la seguridad de contar con un recurso del cual disponer en cualquier momento, podría sacarte de muchos apuros ante gastos imprevistos que se te puedan presentar.

Si lo conviertes en un hábito, este reto de ahorro se podrá convertir en tu mejor aliado financiero y compañero de batallas ante cualquier incertidumbre económica; solo ten presente que como cualquier reto que te pongas por delante, esta meta de ahorro requerirá de constancia, disciplina y también de paciencia, por lo que tu objetivo debe mantenerse fijo en todo momento.

Cumple el "Reto de las 52 semanas"

La cantidad de ahorro puede variar dependiendo de el empeño de la persona. FOTO: Cuartoscuro

Este método de ahorro es conocido como el "Reto de las 52 semanas" ya que es este el tiempo que dedicarás para crear tu fondo de ahorro. En un proceso muy sencillo ya que implica ir aportando semanalmente montos accesibles de 20 pesos, ¿en qué consiste?

Con este reto de ahorro podrás ahorrar hasta 10 mil 400 pesos durante un año, o 52 semanas. Aunque esta cantidad puede variar dependiendo de el empeño de la persona, así como de la totalidad de las aportaciones que destine a este objetivo. La manera de ahorrar es muy sencilla, ya que tendrás que guardar cada billete de 20 pesos que caiga en tus manos.

Recuerda, todos los billetes que lleguen a ti de esta denominación deberás guardarlos en el fondo de ahorro y evitar a toda costa gastarlo. Si llegaras a recibir al menos dos billetes de 20 cada día, a la semana tendrás 200 pesos, si contemplamos cinco días hábiles. A su vez, si los multiplicas por el total de semanas, que son 52, tendrás una cifra total de 10 mil 400 pesos.

El reto de ahorro puedes aplicarlo cinco o siete días a la semana. FOTO: Pixabay

En esta cantidad no se contemplan los fines de semana por lo que el método te facilita mucho las cosas. Aún así, si deseas aportar incluso los días sábados y domingos, la cifra alcanzada evidentemente será mucho mayor. Además, este método tiene la ventaja que a diferencia de las monedas, los billetes podrás guardarlos, y también transportarlos, con mayor facilidad.

SIGUE LEYENDO:

Reto de Ahorro: 3 métodos para armar tu "cochinito" este 2022; puedes juntar hasta 66 mil pesos

¿Qué es un seguro de vida y qué cubre? | Podcast Finanzas Personales

Envío de dinero de Estados Unidos a México: cuál es la opción más económica