Impacto financiero: Presión al gasto público

Un menor crecimiento de la economía mexicana significa menos recaudación, por lo que el gobierno federal va a tener menos margen de maniobra, advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico).

“Si hay menos crecimiento (económico) seguramente que habrá menos recaudación y eso significa que el gobierno, si es que quiere cumplir con lo que ha dicho, pues tendrá menos margen de maniobra para el gasto público”, comentó en entrevista con Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio.

El subgobernador de Banxico aclaró que no puede hablar realmente por el gobierno federal, sin embargo, recordó que han dicho claramente que no van a gastar lo que no tienen y que no consideran una política de endeudamiento.

Con respecto a si tuvieron o no la razón en el tiempo aquellos gobiernos de otros países que decidieron aumentar su déficit fiscal para inyectar liquidez y apoyar a su población, empresas y economía, comentó que aun es difícil decir, pero sí debe reconocerse que el gobierno federa lo ha hecho un esfuerzo para tratar de priorizar los programas sociales.

De ahí, agregó, que más que recortes lo que han hecho es aumentos y que han afianzado el uso de los programas que tienen para becas, para las pensiones de los adultos mayores, entre otros, por lo que han tratado de proteger los ingresos de los estratos más bajos “y dejar a las clases medias y a las más acomodadas, ahora sí para ver cómo les va”.

Apuntó que se nota que la recuperación económica en el país ha sido mucho más difícil, prolongada, frágil y bastante heterogénea; sin embargo, no se está en peligro de una baja de calificación como se anunció en Turquía, entre otros países con dificultades fiscales.

“Es un balance delicado, creo que todavía no tenemos la evidencia si se hizo lo correcto o no, pero en eso andamos”, manifestó.

Sobre el reciente anuncio de Política Monetaria, en donde la Junta de Banco de México decidió subir 50 puntos base la tasa de interés referencial, para ubicarse en 6.0 por ciento, dijo que entre las diversas consideraciones, está el que la inflación subyacente sigue subiendo y no hay evidencia de que este llegando a un pico sino que sigue al alza.

Además de que al analizar grandes cantidades de indicadores “ya no hay duda alguna de que es un fenómeno ya bastante generalizado y sostenido de aumentos por todos lados, esto creo que fue sin duda el factor principal”, subrayó.

PAL