Rocío Nahle comparece en el Senado: el gobierno de AMLO avanza en la autosuficiencia en energía

Al comparecer en comisiones del Senado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, detalló que la refinería de Dos Bocas tienen un avance físico de 96.2 por ciento. En su primera intervención, la funcionaria federal detalló que la refinería tiene un avance financiero de 235 mil 788 mil millones de pesos.

Así como 34 de las 39 subestaciones ya están concluidas, además de finalizados los tanques fabricados, también el Cuarto de control central. Indicó que la etapa constructiva concluyó en junio de 2022.

Indicó que la continuidad en las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador son aumentar el trabajo para obtener la autosuficiencia energética.

En cuanto a los contratos de exploración y extracción con particulares suman 101 y se reportan una inversión de 8 mil 517 millones de dólares, con lo cual son 69 mil barriles diarios de extracción al día de aceite.

Respondió a los cuestionamientos de los senadores. FOTO: Especial.

Además son ocho contratos farmout, los cuales Petróleos Mexicanos (Pemex) comparte con privados y donde se han invertido 3 mil 755 millones de dólares, con lo cual suman 117 mil barriles de producción por día de Aceite.

Sobre el programa Gas Bienestar, Pemex reporta a noviembre 2022, un millón 678 mil cilindros vendidos para apoyo de 154 mil 800 familias. Eso significa un ahorro de 476 millones de pesos y se continúa con programa de crecimiento para cubrir la zona metropolitana.

En las preguntas, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), acusó a Nahle de mentirle al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se había comprometió a que la Refinería Olmeca en Dos Bocas pueda refinar en el mes de diciembre de este año, lo cual no ha sido posible.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Hacienda tiene un monto autorizado 16 mil 514 millones de dólares para la refinería en Tabasco, lo cual significa más del doble del costo original.

"Violentar la normatividad, su prepotencia, arrogancia y su deseo infame de cumplir con fechas de terminación que no ha cumplido y no va a cumplir, todo por su obsesión de ser gobernadora de Veracruz. Por cierto, ya le dijeron que si no acaba la refinería, no va a ser candidata, así que échele ganas", dijo Gálvez a la secretaria de Energía.

La secretaria aseguró que el sector energético ha ido avanzando. FOTO: Especial.

Sigue leyendo:

AMLO y las 3 condiciones que le pone a la IP para operar el 49% del litio mexicano

Reunión AMLO-John Kerry: Marcelo Ebrard aseguró que van juntos por el crecimiento de las energías limpias