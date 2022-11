Los alimentos, sin descenso según Monex Grupo Financiero

Menores tasas de inflación general y subyacente no significan que habrá una disminución en los precios, especialmente de alimentos y productos agropecuarios, consideró Monex Grupo Financiero.

Ello, luego de que en octubre la inflación general anual registró una tasa de 8.41 por ciento, nivel menor a 8.70 por ciento de septiembre, por lo que pudo haber llegado a su techo, mientras que la subyacente ascendió a 8.42 por ciento, su nivel más alto desde 2000.

Marcos D. Arias Novelo, analista económico de la institución financiera, dijo que se observa un respiro en algunos precios, como los agropecuarios, que con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportaron una baja mensual de 0.52 por ciento en agosto y 1.31 por ciento, en frutas y verduras.

Mientras que, en el caso particular de los alimentos, se espera que, desde el primer trimestre, o en el segundo trimestre del próximo año haya menos aumentos.

“Un descenso en la inflación es que los precios ya no suban, lo que esperamos es una estabilidad, no una reversión de precios, sino una estabilidad, es tratar de que ya no suban más”, comentó el analista durante la presentación de sus Perspectivas Económicas y Bursátiles 2023.

Y es que, comentó, se espera que a partir de abril-junio de 2023, el panorama inflacionario empiece a mejorar, siempre y cuando no haya algún evento que provoque nuevamente una disrupción en las cadenas de producción.

“Hay varios factores, como la guerra en Ucrania o los problemas energéticos que presionan a la inflación, pero las condiciones van a mejorar desde el segundo trimestre”, detalló.

