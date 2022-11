Ofrecen 2 millones de pesos al dueño de este billete de 50 con el Ajolote

Los billetes y monedas se han vuelto un artículo muy cotizado para los coleccionistas. En estos momentos, hay un billete de 50 pesos que contiene un ajolote y ha sido motivo de tendencia porque algunos usuarios entregan hasta 2 millones al propietario de esta pieza, teniendo ciertas características peculiares que lo convierten en toda una reliquia.

Por Mercado Libre se comenzó a ofertar este billete de 50 pesos que tiene impreso el ajolote representativo de la tierra azteca y, es que además de ser uno de los billetes más elogiados por los mexicanos por su peculiar diseño, esta pieza se volvió viral ya que un usuario de la la plataforma lo está vendiendo por 2 millones.

Billete de 50 pesos. Fuente: Mercado Libre.

Según los coleccionistas, este billete con ajolote lo convierte en un objeto muy especial ya que pertenece a la familia “AA”, además de tener cuatro números consecutivos los cuales y de acuerdo al propietario es un número de la suerte, por lo que algunos coleccionistas le han echado el ojo, donde algunos están listos para entregar dicha cantidad.

Mercado Libre no es el único lugar donde se está ofreciendo este billete de 50 pesos, sino en diferentes páginas, pues muchos aseguran que es una suma demasiado cuantiosa para la pieza que es. Sin embargo, el propietario aclaró que no baja la guardia y no pierde la esperanza de que alguien lo compre por dicha cantidad a este papel moneda con ajolote.

La compraventa de billetes y monedas debe tomarse con mucha cautela, ya que se recomienda asistir con un especialista para evaluar dicho objeto que consideres especial, esto con el fin de evitar cualquier tipo de fraude. Además, se debe tener en consideración los folios de cada uno de ellos ya que si pertenecen a la serie AA o AB podría aumentar su costo, debido a que fueron de los primero en fabricarse y por lo tanto no fueron puestos en circulación.