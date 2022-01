Hasta 25 pesos podría alcanzar el kilo de tortilla: CNT

La tortilla va a seguir experimentando alzas en lo que resta del año y puede alcanzar 25 pesos el kilo al finalizar 2022, dijo Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

Según datos del CNT, actualmente el kilo de tortilla a nivel nacional está entre 20 y 21 pesos.

López García indicó que la mayoría de los tortilleros realizaron aumentos el año pasado, pero cerca de 20 por ciento no lo hizo y se espera que lo hagan en estos días.

La tortilla es un alimento indispensable para 98.6 por ciento de los mexicanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el consumo per cápita de este producto básico en el país es de 75 kilos al año, en promedio, lo cual es entre siete y 10 tortillas diarias.

“Mucha gente no está de acuerdo con los aumentos y se entiende porque es el alimento más importante para la mayoría de los mexicanos, pero no es culpa de quienes nos dedicamos a esto; los aumentos se dan en todos los productos, el problema es que no ha habido ninguna política pública para apoyar la cadena de maíz tortilla y al campo, en general”, informó Homero López.