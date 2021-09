Presume Morena récords en economía; oposición reprocha “récord en pobres”

En materia económica, el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador causó este martes confrontación en la Cámara de Diputados, ya que mientras Morena y aliados presumieron récords a favor de la economía mexicana pese a la pandemia del COVID-19, el bloque opositor acusó un mal manejo de la crisis y reprochó que hay récord en el país de número de pobres.

Durante la discusión en Tribuna en la sesión del Pleno, el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía con Peña Nieto, acusó que la crisis sanitaria impactó profundamente a este país más que a otras naciones con crecimiento similar como Brasil y Chile, porque México no ha podido generar confianza para la inversión y por falta de apoyo a pequeñas y medianas empresas.

“Hay una tercera razón de por qué caímos más de fondo, aún el gasto público social para apoyo de los grupos vulnerables tuvo resultados ineficientes, cuatro millones más de mexicanos en situación de pobreza, y básicamente 40 millones de mexicanas y mexicanos que no pueden adquirir la canasta básica. Hoy, 15 millones de mexicanos, de compatriotas, no logran tener servicios de salud”, dijo.

También reconoció el derecho de este gobierno a impulsar obras de infraestructura como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, pero descalificó su rentabilidad.

“El Presidente tiene derecho a impulsar sus proyectos, pero esos proyectos tienen que tener un multiplicador de inversión y rentabilidad, no empleos temporales; tiene que transformar la vida productiva del país”, señaló.

En defensa del informe y en respuesta al exsecretario de Economía, contestó el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya.

“Qué desvergonzado también. Aquí se pregunta por qué la crisis del COVID le pegó tanto al país; ya se le olvidó que dejaron un sistema hospitalario hecho ruinas, ya se les olvidó los negocios que hicieron con las farmacéuticas, y a este señor ya se le olvidó lo que decía cuando era secretario de Hacienda, que le estorbaban los pobres. Le tuve que recordar en esa comparecencia que tenía que respetar y sí me compadecí de él porque siendo un país lleno de pobres como nos lo dejaron, seguramente fue mucha calamidad para él. Por eso les vengo a decir: ‘Tengan para que aprendan’, en modo del presidente López Obrador”, exclamó.

Robles Montoya también recordó las últimas cifras que dio el Ejecutivo federal el 1 de septiembre pasado, al presentar su informe de gobierno, como récord histórico en inversión extranjera, en aumento en salario mínimo, en reservas del Banxico, en remesas, 100 por ciento de recuperación de empleos perdidos, entre otros.

Sin embargo, el también exsecretario de Salud con Felipe Calderón y hoy diputado de MC, Salomón Chertorivski, refutó a los records, y agregó que el informe del presidente López Obrador no reconoce cuatro crisis que enfrenta México: económica, sanitaria, social y humanitaria.

“En el año 2020, México vio descender su PIB 8.5 por ciento, la mayor caída desde la gran depresión; el informe lo evade. Cayeron en pobreza 3.8 millones de personas, 2.1 millones en pobreza extrema; el informe lo evade. Esto quiere decir que hoy tenemos, sí, el record histórico, pero de más personas pobres en el país, 55.7 millones; el informe lo evade”, dijo.

La bancada del PAN, a través de Carlos Alberto Valenzuela González, utilizó la metáfora de que este gobierno perdió los sentidos, al no ver el sufrimiento de los pobres al quitar servicios como el Seguro Popular; y al no escuchar las voces que piden apoyos para el campo, turismo y deporte.

También al perder el gusto porque “no toleran el sabor de la crítica”; y no tienen olfato para traer inversiones al país.

“Ya no sienten el dolor y las necesidades de los más pobres, de los que ustedes juraron proteger y que ahora traicionan porque convirtieron nuestro país en una fábrica de pobres”, dijo.

El debate lo cerró el diputado de Morena, Navor Alberto Rojas Mancera, quien dijo que la recuperación económica de México “es un hecho” y acusó al PAN, al que denominó la ultraderecha, de encabezar una campaña permanente para descalificar las acciones del gobierno.

“La ultraderecha viene con un programa específico, viene con escenografía, con coreografía, se visten de payasitos y vienen haciéndose los graciosos porque lo que quieren nada más es que como no tienen la razón histórica ni tienen el discurso moral lo que les queda es atacar con mentiras, y a través de las mentiras quieren que esto sea realidad, y no lo vamos a permitir, de ninguna manera lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir ni a la ultraderecha y las rémoras que tienen que tienen, que es el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano que lleguen a establecer las mentirosas como una forma de hacer política. Esto ya se acabó señores”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

alg