En Chiapas, adiós a los precios bajos en gas LP

Chiapas dejó de ser el estado con el menor precio del gas LP, tras registrar un aumento de hasta 12 por ciento desde el sábado pasado, debido a las nuevas tarifas fijadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El precio por litro en la entidad federativa pasó de 10.75 a 11.99 pesos, mientras que el kilogramo subió de 20.90 a 22.21 pesos; el alza provocada por la CRE se suscitó a pesar de que Chiapas es la entidad con el menor ingreso por hogar, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, llenar un cilindro de 30 kilogramos ahora cuesta 39 pesos más y cargar un tanque de 300 litros es 372 pesos más caro para las familias chiapanecas, ante las acciones del organismo regulador.

Como resultado de estos cambios, la Ciudad de México ahora es la entidad más barata del país, pues el litro bajó de 14.49 a 11.52 pesos y el kilo se redujo de 26.46 a 21.33 pesos.

Susana Cazorla, experta de la consultoría SICEnrgy, afirmó que ese encarecimiento no tiene sentido, pues la medida de imponer límites de precios era para proteger a las familias más pobres, y ahora se está afectando en Chiapas.

“Eso demuestra que no tiene lógica la metodología de la CRE, no hay un análisis bien hecho, no es posible que antes del control de precios Chiapas era el más barato y ahora lo es la Ciudad de México”, indicó la experta.

DZA