Dan apoyos a personas en situación de calle

En beneficio de personas en situación de calle, desempleados, inmigrantes y familias de escasos recursos, la iniciativa ‘Cocinamos Monterrey’ ha entregado 150 mil paquetes alimenticios.



No obstante, debido a la emergencia sanitaria de Covid-19, además de las despensas se brindan equipos médicos y medicinas; sin olvidar que se extendió ayuda con material de emergencia para atender los incendios en el Ranchito y la sierra.



Los esfuerzos de la iniciativa comenzaron en abril de 2020, cuando arrancó operaciones como réplica del proyecto Cocinamos México. Así, Lidia Elizondo Himes, Thelma Cora Garza y Gretta Villarreal, entre otros voluntarios, se encargan de preparar los paquetes con comidas balanceadas y saludables, mismos en los que incluyen mensajes de apoyo.



“Es una forma de concientizar a todos de los problemas que estamos enfrentando. Todas las personas que quieren ayudar desde sus casas, no gastan dinero ni tienen que salir de casa, solo tienen que cocinar. Si no pueden salir de sus casas para recoger los kits o entregar las comidas preparadas, también cuentan con voluntarios de logística”.



Para lograr el objetivo, ‘Cocinamos Monterrey’ ha contado con donaciones de empresas como La Moderna, Tuny, Aguas Santa María, así como con la participación de organismos civiles como Mujeres de Valor, Casa Monarca, Nuevo Amanecer, Retos, Vifac, Casa Manitas Pintando Arcoíris y el comedor Misión de Topo Chico.



Así, al tener como meta dar continuidad a la dispersión de los apoyos, la organización emite constantes llamados para que haya más voluntarios, o bien, les hagan llegar contribuciones en especie.

alg