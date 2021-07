Osorio Chong rechaza uso de Pegasus; sí usaron otros sistemas

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que en su gestión como secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto se haya utilizado el programa Pegasus para espiar o en otros temas, pero afirmó que sí se utilizaron otros sistemas con órdenes judiciales contra criminales.

En entrevista tras concluir un evento en la antigua sede del Senado, el legislador priista fue cuestionado sobre el uso de Pegasus por parte del gobierno peñista para supuestamente espiar a políticos, opositores, líderes sociales, intelectuales, periodistas entre otros.

Osorio Chong respondió que como titular de Gobernación durante las reuniones con integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) nunca se habló de la contratación o adquisición del sistema Pegasus como mecanismo de inteligencia.

"Te voy a dar la misma respuesta, lo dije en su momento no tenía conocimiento de haber adquirido este sistema. En el CISEN tenían otros sistemas con los que se trabajaba, tuve varias reuniones allá, se trabajaba obviamente en el marco de la Ley y con órdenes judiciales, sólo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en la Secretaría fueron en ese sentido y no me dieron ningún conocimiento de compra de este sistema al que hace referencia", declaró el senador.