Hacienda reduce estímulos fiscales a los combustibles

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para la siguiente semana.

A partir de mañana y hasta el 23 de julio, el subsidio para la gasolina tipo magna disminuyó de 54.54 a 52.59 por ciento, según lo publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación.

Con ello, el erario va a absorber 2.7894 pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro que adquiera el consumidor del combustible.

Por su parte, la gasolina premium, la de menor consumo entre la población, registró una disminución en el estímulo gubernamental de 31.42 a 23.98 por ciento. Así, el erario va a subsidiar 1.0357 pesos por cada litro que se adquiera. En este caso el consumidor va a pagar 3.2835 pesos de la cuota máxima que se aprobó para este año.

El diésel registró la misma tendencia. En la siguiente semana va a tener un estímulo de 22.67 por ciento, cuando hasta hoy esa subvención es de 26.84 por ciento.

Así, las arcas públicas van a sufragar con 1.2746 pesos y el usuario va a pagar 4.3466 pesos por cada litro de combustible.

La Secretaría de Hacienda, cuyas riendas tomó este viernes Rogelio Ramírez de la O en sustitución de Arturo Herrera, publica semanalmente los estímulos que aplica a los combustibles.

El objetivo es que éstos se ajusten a variables como los precios del petróleo, uno de los determinantes de su precio, para evitar bajas o alzas abruptas y un impacto en el bolsillo del consumidor.

Con la reducción de los estímulos, no necesariamente se va a ver un aumento en el precio de las gasolinas, ya que su objetivo principal es que no suban de manera acelerada, no que disminuyan.

atm